خبرني - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

وأكد رئيس لجنة التفاوض النيابية لتشكيل اللجان بين الكتل، مصطفى العماوي، الثلاثاء، التوافق على تشكيل 18 لجنة نيابية، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن عضوية لجنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصويت تحت القبة يبقى خيارا لحسم تشكيلها في حال تعذر التوصل إلى توافق.

وأوضح العماوي، في رده على سؤال بشأن انعكاس التباينات التي ظهرت خلال انتخابات المكتب الدائم على تشكيل اللجان، أن التوافقات بين الكتل ليست ملزمة للنواب وفق النظام الداخلي الحالي، إذ تبقى القرارات فردية، وقد تظهر خلافات داخل الكتلة الواحدة عند ترشيح أعضائها، ما يؤدي أحيانا إلى انقسامات بشأن اختيار ممثليها.