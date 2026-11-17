خبرني - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد رئيس لجنة التفاوض النيابية لتشكيل اللجان بين الكتل، مصطفى العماوي، الثلاثاء، التوافق على تشكيل 18 لجنة نيابية، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن عضوية لجنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصويت تحت القبة يبقى خيارا لحسم تشكيلها في حال تعذر التوصل إلى توافق.
وأوضح العماوي، في رده على سؤال بشأن انعكاس التباينات التي ظهرت خلال انتخابات المكتب الدائم على تشكيل اللجان، أن التوافقات بين الكتل ليست ملزمة للنواب وفق النظام الداخلي الحالي، إذ تبقى القرارات فردية، وقد تظهر خلافات داخل الكتلة الواحدة عند ترشيح أعضائها، ما يؤدي أحيانا إلى انقسامات بشأن اختيار ممثليها.
وتوقع العماوي حدوث تغيير في أسماء رؤساء اللجان النيابية خلال الدورة الحالية، معربا عن تأييده لهذا التوجه، ومرجحا حدوث مفاجآت في اختيارهم، على غرار ما شهدته انتخابات المكتب الدائم.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة الأربعاء لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان التي لم يتم التوافق بشأنها، على أن تعقد اللجان اجتماعات منفصلة عقب ذلك لاختيار رؤسائها ونوابهم ومقرريها، تمهيدا لمباشرة أعمالها ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الثالثة.
وتضم اللجان الدائمة في مجلس النواب اللجنة القانونية، واللجنة المالية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الإدارية، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الشباب والرياضة والثقافة، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام، ولجنة الصحة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.