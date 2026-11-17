خبرني -كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن 7 مسؤولين أميركيين، عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تضع خططا محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تفجير ما يعرف بـ"قنبلة قذرة" أو استخدام سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن.

وتأتي هذه المعلومات في وقت لا يزال فيه المسؤولون الأميركيون يناقشون مدى قدرة إيران على تنفيذ هذه المخططات، وما إذا كانت تنوي القيام بذلك فعلا.

ووصفت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية الخطط الإيرانية بأنها محاولة من طهران لتوفير خيارات لنفسها، وليست بالضرورة مؤشرا على هجوم وشيك.

وأوضح مصدران أن المخططات التي رصدتها الولايات المتحدة تتسم بدقة عالية، وتتضمن تحديد مواقع وأهداف محددة، ما دفع الجانب الأميركي إلى تكثيف جهود التخطيط للطوارئ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الولايات المتحدة "تراقب كافة التهديدات المحتملة، لكن لا توجد في الوقت الراهن أي تهديدات ذات مصداقية داخل الأراضي الأميركية".

وينظر مسؤولون أميركيون إلى هذه المعلومات باعتبارها مؤشرا على استعداد إيران للتصعيد، في ظل الضغوط التي تواجهها جراء الضربات العسكرية الأميركية المستمرة والحصار الاقتصادي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن طهران تخطط حاليا لهجمات محتملة داخل الأراضي الأميركية، حتى وإن لم تتوفر أدلة على اتخاذها قرارا نهائيا بالمضي قدما في تنفيذها.

وقال أحد المصادر إن مدى توفر العناصر البشرية اللازمة لدى إيران لتنفيذ مثل هذه العمليات لا يزال أمرا محل نقاش.

وذكر مصدران أن مسؤولين أميركيين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل التصدي لهذا التهديد، في خطوة وصفها أحد المصادر بأنها "تدبير حكيم".

وتأتي هذه التطورات في وقت دفعت فيه التهديدات الإيرانية جهاز الخدمة السرية إلى نقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي.

وتستمر المؤامرات الإيرانية التي تستهدف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بما في ذلك مخطط لاستئجار قتلة لاغتيال ترامب في عام 2024، منذ ولايته الأولى، وتركز في الغالب على استغلال فرص لاستهداف هؤلاء المسؤولين أثناء سفرهم إلى الخارج.

وحذر مسؤولون من أن الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لهجوم باستخدام أسلحة غير تقليدية، إذ تعد "القنابل القذرة"، التي تتكون من مواد مشعة مدمجة في عبوة ناسفة تقليدية، سهلة الصنع نسبيا.

ولا تحتاج إيران بالضرورة إلى تهريب عناصر مدربة إلى داخل الولايات المتحدة، بل يكفيها إقناع شخص يقيم بالفعل داخلها بتنفيذ الهجوم.

ووفق أحد المصادر، رصدت الاستخبارات الأميركية نقاشات إيرانية تتحدث عن تخزين مواد تستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة.

ورغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، فإن هناك اعتقادا سائدا بأن إيران ربما وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية.

وأشار مصدر آخر إلى أن العديد من مسؤولي الأمن القومي يفترضون أن مواد نووية قد تكون موجودة داخل الولايات المتحدة منذ سنوات، وربما عقود.

وأوضح المصدر أن قدرة إيران على شن مثل هذا الهجوم لم تتغير، لكن ما تغير هو "الدوافع" لدى الجانب الإيراني.

من جانبه، قال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن إيران "تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، أمرا غير مشروع تماما"، مؤكدا رفض طهران القاطع وتفنيدها التام لهذه "الادعاءات الزائفة والمختلقة".

ولم يتطرق المتحدث بشكل مباشر إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية التخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة".

"سلاح للإرهاب" لا يتسم بالدقة

وتختلف "القنبلة القذرة" اختلافا جوهريا عن القنبلة النووية، إذ تعتمد الأخيرة على تفاعل الانشطار النووي وتكون ذات قدرة تدميرية أكبر بمراحل.

ويمكن للقنابل القذرة نشر إشعاعات خطيرة في الهواء لمسافات تمتد عبر أحياء بأكملها أو حتى أميال، لكن الخبراء يشيرون إلى أن الإصابات البشرية ستكون على الأرجح ناجمة عن الانفجار ذاته، وليس عن الإشعاع.

ورغم أن تجميع هذه القنابل لا يتطلب مهارة أكبر من تلك اللازمة لتجميع القنابل التقليدية، فإن الصعوبة تكمن في الحصول على المواد المشعة.

وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن أي سلاح من هذا النوع هو "سلاح للإرهاب"، وليس سلاحا دقيقا، موضحا أن هذه القنابل يمكن أن تتسبب في إصابة الناس بأمراض خطيرة وتجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن.

وبالنسبة للولايات المتحدة، قد تكمن إحدى التحديات في كشف المخطط قبل وقوعه، إذ انتهى في يونيو/حزيران العمل بقانون محوري للمراقبة يسمح للمسؤولين بجمع اتصالات الأجانب، وسط خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول تعيين بيل بولتي في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

ورغم أن أوامر المراقبة التي صُدق عليها قبل حزيران تظل سارية المفعول حتى آذار 2027، حذر مسؤولو الأمن القومي من احتمال فقدان إحدى أكثر أدواتهم فعالية في رصد المخططات الإرهابية، ما لم يتحرك الكونغرس لتجديد القانون.



وفي رسالة وجهت الأسبوع الماضي إلى قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، حث النائب العام تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، على إعادة تفويض القانون.

وأكدوا أن أي تأخير في ذلك "سيعرض حياة الأميركيين داخل الوطن وقواتنا المتمركزة في الخارج للخطر، في ظل بيئة التهديدات المتصاعدة التي جرى إطلاع مجموعة الثمانية عليها".

ووفق مسؤولين أميركيين اثنين، يراقب المسؤولون في الولايات المتحدة عن كثب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد هذه المخاوف.

وأكد عدد من المسؤولين أن القوات الأميركية لا تمتلك التجهيزات الوقائية الكافية أو التدريب اللازم للحماية من هجوم كهذا.

وذكر أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية أن هذه المخاوف دفعت إلى وضع خطط طوارئ موازية، لضمان حصول الكوادر الدبلوماسية والاستخباراتية في المنطقة على المعدات والتدريب اللازمين لحماية أنفسهم في حال تعرضهم لهجوم بأسلحة كيميائية إيرانية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران عالقتين في صراع محتدم في مضيق هرمز، حيث باءت بالفشل حتى الآن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحصار الأميركي وفتح المضيق ووضع حد للأعمال العدائية.

ورغم تأكيد أحد المصادر في المنطقة أن كلا الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يبدو أن أيا منهما مستعد حاليا لتقديم تنازلات جوهرية.

وأشار مصدر إقليمي إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى أي نوع من الاتفاق، وهي فترة قد تسعى خلالها أطراف معينة إلى لعب دور "المعرقل".

وأضاف أن من بين الأطراف التي ينبغي مراقبتها المتشددين الإيرانيين أو عناصر مارقة داخل النظام ممن استفادوا من الحرب، وقد يجدون مصلحة في شن هجوم لإدامة الصراع.

وشدد أحد المسؤولين الأميركيين على أن إيران تدرك حجم الانتقام الذي قد تجلبه على نفسها إذا أقدمت على استخدام مثل هذه الأسلحة، سواء في الشرق الأوسط أو داخل الولايات المتحدة، لكن إذا رأى القادة الإيرانيون أن بقاء نظامهم بات على المحك، فقد يعتبرون أن الأمر يستحق المخاطرة.