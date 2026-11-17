خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية محاضرة توعوية بعنوان «الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ودور الصيدلاني في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من مقاومة المضادات الحيوية»، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ونائب العميد الدكتور محمد الوحش، وقدّمتها الدكتورة مجد أبو حشيش.

وتناولت المحاضرة أهمية الاستخدام الرشيد والصحيح للمضادات الحيوية، والمخاطر الصحية المترتبة على استخدامها بصورة عشوائية أو دون مبرر طبي، وانعكاسات ذلك على صحة الفرد والمجتمع، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وما تشكّله من تحدٍ للصحة العامة. كما سلطت الضوء على الدور المحوري للصيدلاني في توجيه المرضى، وتقديم الإرشادات الدوائية الصحيحة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحية السليمة التي تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من الطلبة، من خلال النقاشات والاستفسارات التي عكست اهتمامهم بالموضوع وأهميته في ممارستهم المهنية المستقبلية، كما أتاحت لهم فرصة الاستفادة من المعلومات العلمية والإرشادات العملية، وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، بما يعزز مسؤوليتهم في تقديم الرعاية الصيدلانية ونشر الثقافة الصحية في المجتمع.

من جانبه، أكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان حرص الكلية على مواصلة تنظيم المحاضرات والفعاليات العلمية والتوعوية التي تثري الحصيلة المعرفية للطلبة، وتواكب المستجدات والتحديات في القطاع الصيدلاني، وتسهم في صقل مهاراتهم المهنية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية لدى الطلبة باعتبارهم صيادلة المستقبل.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص كلية الصيدلة على تعزيز الجانب التطبيقي والتوعوي في العملية التعليمية، وإعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة دورها المهني والإنساني، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.