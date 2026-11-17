خبرني - شارك قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم بجامعة الزيتونة الأردنية في فعاليات الملتقى المعماري للشباب الثاني (ArchiTalks 2)، الذي نظمته شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، ممثلةً بلجنة المعماريين الشباب، في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة عمّان، بمشاركة واسعة من المعماريين والأكاديميين وطلبة وخريجي كليات الهندسة والعمارة في الجامعات الأردنية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز حضورها في المحافل والفعاليات المهنية المتخصصة، وتوسيع آفاق التعاون والتواصل بين الجانب الأكاديمي والقطاع المهني، بما يتيح لطلبتها وخريجيها فرصاً للتفاعل مع الخبرات المعمارية، وتبادل الأفكار والرؤى، ومواكبة المستجدات والتوجهات الحديثة في مجالات العمارة والتصميم.

وشهد الملتقى مناقشة عدد من القضايا والمحاور المعمارية والفكرية التي تلامس واقع المهنة ومستقبلها، من أبرزها الهوية المعمارية والسردية الأردنية، والتحديات التي تواجه المعماريين الشباب، وآفاق تطور الممارسة المعمارية في ظل التحولات التكنولوجية، إلى جانب قضايا الاستدامة والحفاظ على التراث والنسيج العمراني. كما تضمن الملتقى جلسات حوارية ومحاضرات متخصصة، فضلاً عن معرض للمشاريع الطلابية أتاح فرصة لاستعراض إبداعات الطلبة وأفكارهم التصميمية.

وتُسهم المشاركة في مثل هذه الملتقيات في تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وإثراء خبرات الطلبة، وتوسيع مداركهم حول أبرز التحديات والفرص التي يشهدها القطاع المعماري، فضلاً عن تنمية مهاراتهم الإبداعية والمهنية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في تطوير المشهد المعماري الأردني.



