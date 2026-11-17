خبرني - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، وفي أجواء رياضية اتسمت بالحماس والندية والتنافس الشريف ، توّجت كلية تكنولوجيا المعلومات بلقب بطولة كرة القدم الثانية على مستوى كليات الجامعة والتي حملت اسم "شهداء الكرك" لطلبة جامعة عمان العربية، بعد فوزها على كلية الحقوق في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (3-3)، وذلك في البطولة التي نظّمتها عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بقسم الأنشطة الطلابية، وانطلقت منافسات البطولة بمشاركة كافة كليات الجامعة، حيث شهدت سلسلة من المواجهات الكروية التي اتسمت بالحماس والندية، وأظهرت مواهب الطلبة وقدراتهم الرياضية، وسط تفاعل لافت من المشاركين.

وشهدت الأدوار الأولى منافسات قوية بين الفرق المشاركة، إذ تمكنت كلية الحقوق من الفوز على كلية العلوم التربوية والنفسية بنتيجة (3-1)، وكلية الصيدلة على الكلية التقنية (6-0)، وكلية الآداب والعلوم على كلية العلوم الطبية التطبيقية (4-1)، فيما تأهلت كلية علوم الطيران على حساب كلية الأعمال بركلات الترجيح بنتيجة (2-1)، وحققت كلية تكنولوجيا المعلومات الفوز على كلية الهندسة بنتيجة (5-3)، في حين تأهلت كلية الشريعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي وفقاً لنظام القرعة.

وفي الدور ربع النهائي، فازت كلية الحقوق على كلية الصيدلة بنتيجة (2-0)، وكلية علوم الطيران على كلية الآداب والعلوم (2-0)، وكلية تكنولوجيا المعلومات على كلية الشريعة (1-0)، فيما حصلت كلية الشريعة على فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي باعتبارها أفضل فريق خاسر وفقاً لنظام البطولة، أما منافسات الدور نصف النهائي، فقد أسفرت عن فوز كلية الحقوق على كلية علوم الطيران بنتيجة (1-0)، وفوز كلية تكنولوجيا المعلومات على كلية الشريعة بنتيجة (3-0)، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكنت كلية الشريعة من تحقيق الفوز على كلية علوم الطيران بنتيجة (2-0)، لتحصد المركز الثالث، فيما شهدت المباراة النهائية مواجهة مثيرة بين كليتي الحقوق وتكنولوجيا المعلومات، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (3-3)، قبل أن تحسم كلية تكنولوجيا المعلومات اللقب لصالحها بركلات الترجيح، لتحل كلية الحقوق في المركز الثاني.

وفي ختام البطولة توّج الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، مندوباً عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث نالت كلية تكنولوجيا المعلومات المركز الأول، وكلية الحقوق المركز الثاني، وكلية الشريعة المركز الثالث.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية في تعزيز الحياة الجامعية المتكاملة، وتوسيع مساحة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتنمية روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي بين الطلبة، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، واستذكاراً شهداء الكرك.