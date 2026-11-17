خبرني - في إطار تعزيز الحضور الدولي لجامعة عمان العربية وإبراز كفاءاتها وقياداتها النسائية في المحافل الدولية، شاركت الأستاذة نادية موسى القديمات مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية والمدير التنفيذي في أعمال النسخة الثالثة من قمة المرأة العربية 2026 (Arab Women’s Summit)، وحفل جوائز المرأة العربية للعام (Arab Women of the Year Awards)2026 في دورته الثانية عشرة، وذلك بدعوة من السيد عمر البدور المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة لندن العربية London Arabia Organisation ، والمشرف على تنظيم القمة والجوائز للمشاركة في الفعاليات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني 2026، حيث تم استقبال المشاركين من خلال حفل استقبال كبير أقيم في مجلس العموم البريطاني.

وعُقدت القمة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026 في قصر لانكستر هاوس (Lancaster House)، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية والشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية من العالم العربي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من اللوردات من المملكة المتحدة وسفراء من عدة دول، حيث شكلت القمة منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، وبحث آفاق التعاون الدولي في مجالات الأعمال والتعليم والابتكار والتأثير المجتمعي.

وتناولت جلسات القمة عدداً من القضايا المعاصرة، من أبرزها القيادة النسائية، والتطورات في عالم الأعمال، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل القطاعات المختلفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات العربية والبريطانية، بمشاركة شخصيات وخبراء وأكاديميين.

كما شاركت الأستاذة القديمات في فعاليات حفل جوائز المرأة العربية للعام في دورته الثانية عشرة، الذي أقيم في 12 تشرين الثاني 2026، في فندق جميرا كارلتون تاور في لندن، للاحتفاء بإنجازات المرأة العربية وإسهاماتها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على نماذج نسائية مؤثرة في مجالات القيادة والإعلام والأعمال والمجتمع.

وتأتي مشاركة الأستاذة القديمات في أعمال النسخة الثالثة من قمة المرأة العربية وحفل جوائز المرأة العربية في سياق الجهود الهادفة إلى إبراز الكفاءات النسائية الأردنية والعربية، وتعزيز فرص حضورها في المنصات الدولية، حيث تشكل هذه المشاركة فرصة للتواصل مع القيادات والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية ومؤسسية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات المستقبلية.

يُذكر أن الأستاذة نادية القديمات تشغل منصب مساعد رئيس جامعة عمان العربية للشؤون المالية والإدارية والمدير التنفيذي، وتمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات الإدارة المالية والقيادة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر، حيث شغلت خلال مسيرتها عدداً من المناصب القيادية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عضويتها في بعض مجالس الإدارات في شركات أردنية، وتتمتع بخبرة متخصصة في تطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمسيرتها المهنية والقيادية، وتعكس ما تتمتع به من خبرات وإسهامات في مجالات الإدارة والقيادة والعمل المؤسسي.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال اهتمامها بتعزيز حضور قياداتها وكفاءاتها في المحافل الدولية حرصها على دعم التميز المؤسسي، وتمكين المرأة، وإبراز إسهاماتها في مسيرة التنمية والقيادة وصناعة المستقبل، بما يعزز مكانة الجامعة وحضورها على المستويين الإقليمي والدولي.