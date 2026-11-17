خبرني - فقدت الولايات المتحدة وضع القضاء على الحصبة، بعد أن حافظت عليه لمدة 26 عاماً، إثر استمرار انتقال العدوى داخل البلاد لأكثر من 12 شهراً، وفق ما أفاد به خبراء في الصحة العامة. وجاء القرار عن لجنة تابعة لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية (باهو)، الإقليمية المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية، على أن يصدر الإعلان الرسمي الثلاثاء.

ولا يعني تصنيف دولة على أنها قضت على الحصبة اختفاء الإصابات تماماً، بل يشير إلى توقف الانتشار المستمر للفيروس محلياً، بحيث تكون معظم الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى وافدة من الخارج. وتفقد الدولة هذا الوضع عندما تستمر سلسلة انتقال واحدة للفيروس لأكثر من عام.

وكانت الولايات المتحدة قد حققت هذا الإنجاز عام 2000، بفضل الانتشار الواسع للتطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، ووصفته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه محطة تاريخية في الصحة العامة، وفقاً لما نقله موقع "Health Day".



تفشيات بدأت في تكساس وامتدت إلى ولايات أخرى

تعود موجة التفشي الحالية إلى يناير 2025، عندما بدأت بؤرة للعدوى في غرب ولاية تكساس، قبل ظهور تفشيات استمرت لفترات طويلة في ولايتي يوتا وأريزونا ومناطق أخرى.

وأفادت تقارير صحفية باستمرار سلسلتين منفصلتين على الأقل من انتقال الفيروس لأكثر من 12 شهراً، فيما تركزت بؤر حديثة في مجتمعات تسجل معدلات تطعيم منخفضة.

أكثر من 5 آلاف إصابة و10 وفيات في 2026

تُظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 5412 إصابة مؤكدة بالحصبة حتى 12 نوفمبر 2026، موزعة على 47 ولاية ومنطقة، بينها مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن.

ويتجاوز عدد الإصابات المسجل خلال العام الحالي ضعف إجمالي الحالات التي شهدتها الولايات المتحدة طوال عام 2025.

كما توفي 10 أشخاص على الأقل جراء المرض حتى 13 نوفمبر 2026، مقارنة بثلاث وفيات خلال العام الماضي، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة "واشنطن بوست".

تحذيرات من عودة المرض ومطالب بتحرك عاجل

حذر نويل بروير، أستاذ الصحة العامة بجامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، من أن عودة الحصبة تمثل تهديداً خطيراً للأطفال، داعياً السلطات إلى تكثيف جهود المواجهة.

وطالب بروير مراكز مكافحة الأمراض بتقديم إحاطات يومية عن تطورات التفشي، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية بوضع خطة شاملة لمكافحة المرض، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتطعيم والوقاية.

تراجع التطعيمات وراء عودة الحصبة

يرتبط تفشي الحصبة بتراجع معدلات التطعيم بين الأطفال، إذ انخفضت نسبة الحاصلين على لقاح MMR بين أطفال رياض الأطفال على المستوى الوطني إلى أقل من 95%، وهي النسبة التي تستهدفها السلطات الصحية للحد من انتشار المرض، بينما تنخفض المعدلات أكثر في بعض المجتمعات.

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع الإصابات بالحصبة عالمياً، ما يزيد فرص انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة عبر المسافرين غير المحصنين.

كما أثارت التصريحات المشككة في لقاحات الأطفال، ومنها مزاعم تربط التطعيم بالتوحد، مخاوف بشأن الثقة في برامج التحصين، خصوصاً في ظل مواقف وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن السابقة تجاه اللقاحات.

فيروس شديد العدوى

تُعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً؛ إذ ينتقل الفيروس عبر الهواء عند السعال أو العطس، ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى بمجرد دخوله مكاناً مغلقاً كان يوجد فيه مريض، حتى بعد مغادرته المكان.

وتعزز هذه القدرة على الانتشار أهمية التطعيم، خصوصاً أن انخفاض التغطية باللقاحات يتيح للفيروس الوصول إلى مزيد من الأشخاص، ويزيد خطر تفشيه داخل المجتمعات.