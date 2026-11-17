خبرني - في إنجاز بحثي جديد يعكس الحضور العلمي المتنامي لجامعة عمان العربية، ويجسد توجهها نحو تعزيز الشراكات البحثية الدولية، نشر الدكتور عبد الهادي الرشدان عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية ثلاثة أبحاث علمية محكّمة ، وبالتعاون مع باحثين من الجامعة الوطنية الماليزية (UKM)، المصنفة في المرتبة 130 عالمياً وفق تصنيف QS، وذلك في مجلات علمية دولية مفهرسة ضمن قاعدة بيانات Scopus .

وجاء نشر هذه الأبحاث ثمرةً للتعاون البحثي المشترك والمستدام بين الجانبين، والتي تناولت موضوعات قانونية معاصرة ذات أبعاد دولية وبيئية، بما يعكس أهمية البحث العلمي متعدد التخصصات في معالجة القضايا المستجدة وتقديم رؤى علمية تسهم في تطوير الأطر التشريعية والقانونية.

حيث شملت الأبحاث المنشورة ما يلي:

- Red Sea Crisis and the Problem of Frustrated Contracts، المنشور في مجلة Malaysian Journal of Syariah and Law، والمصنفة (Q1) .

- Force Majeure in the Contemporary Era: Comparative Codification and Foreign Cause Doctrine in Jordanian and French Law، المنشور في مجلة MilRev: Metro Islamic Law Review، والمصنفة (Q1) .

- Hybrid Environmental Liability in Jordan: Reforming Fault-Based Civil Liability Through Risk-Based Approaches، المنشور في مجلة Environment and Water Engineering، والمصنفة (Q4) .

وبهذه المناسبة هنأت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور عبد الهادي الرشدان بهذا الإنجاز العلمي، مؤكدةً اعتزازها بجهود أعضاء الهيئة التدريسية وإسهاماتهم البحثية، وحرصها على دعم الإنتاج العلمي النوعي، وتعزيز النشر المشترك، وتطوير شراكات بحثية استراتيجية طويلة الأمد مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق استراتيجية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز جودة البحث العلمي وتوسيع شبكة تعاونها الأكاديمي الدولي، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج البحثي، وتعزيز حضور الجامعة وتنافسيتها في التصنيفات العالمية، وفي مقدمتها تصنيف QS العالمي، وترسيخ مكانتها مؤسسةً أكاديمية فاعلة في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات العلمية على المستوى الدولي.