خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي والمهني، وتوسيع آفاق التعاون والتواصل بين طلبتها ومؤسسات القطاع الهندسي، وضمن توجيهات الاستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم ومتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، شارك كلٌ من: الدكتورة أميمة العرجا، والدكتور كمال حداد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة، إلى جانب مجموعة من طلبة قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة، في ملتقى (ArchiTalks)، الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين في مركز الحسين الثقافي.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من طلبة قسم هندسة العمارة: مايا أبو عسل، ولانا أبو زيد، وسارة الساعدي، وسارة كريشان، من خلال عرض مجموعة من مشاريعهن المعمارية التي أبدعوا في إعدادها وتطويرها ضمن مسيرتهم الأكاديمية، حيث أتاح لهم ذلك فرصة استعراض أفكارهم الإبداعية ورؤاهم التصميمية أمام المهندسين والمختصين والمهتمين بالشأن المعماري، والتفاعل مع التجارب والخبرات المهنية المشاركة في الملتقى، حيث تؤكد هذه المشاركة أهمية انخراط طلبة الهندسة المعمارية في الفعاليات والملتقيات المهنية المتخصصة، لما توفره من منصات فاعلة لعرض إبداعاتهم والتعريف بمستوى مخرجاتهم الأكاديمية وتعزيز حضورهم في المجتمع الهندسي.

وتأتي هذه المشاركة حرصاً من كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على ربط الجانب الأكاديمي بالواقع المهني، وإتاحة الفرص أمام الطلبة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم التصميمية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطوير مهارات العرض والتواصل وتبادل الخبرات، مما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مجال العمارة.