خبرني - تأكيداً على دور جامعة عمان العربية وحرصها على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المجالات التربوية والنفسية والمجتمعية، شاركت الدكتورة سماح العمري عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة في أعمال الندوة العلمية الدولية المدمجة بعنوان: "سؤال النجاعة والأثر في عمل الجمعيات الأهلية المناهضة للتعاطي والإدمان على المخدرات"، وذلك بالتعاون مع شركة بيجي للتعليم والتدريب في الأردن، وبمشاركة عدد من المؤسسات العلمية والمجتمعية من المملكة المغربية والأردن.

وجاءت الندوة برعاية مؤسسة (BRC) العلمية الدولية، والجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، والائتلاف المغربي لمكافحة المخدرات، ومركز طب الإدمان بمكناس في المملكة المغربية، حيث شكلت منصة علمية ومهنية للحوار وتبادل الخبرات حول أثر العمل الأهلي في مواجهة التعاطي والإدمان، ومراجعة أساليب التدخل والوقاية، وتسليط الضوء على أهمية قياس فاعلية المبادرات المجتمعية ومدى انعكاسها على الأفراد والمجتمعات.

وقدمت الدكتورة العمري خلال أعمال الندوة مداخلة علمية بعنوان: "الأم خط الدفاع الأول: الأمان العاطفي والتواصل مع الابنة للوقاية من الإدمان"، تناولت خلالها العلاقة بين الإرشاد الأسري ونظرية التعلق ومهارات التواصل العلاجي الفعّال، مؤكدةً أهمية توفير بيئة أسرية آمنة عاطفياً، وتعزيز الحوار والتواصل بين الأم وابنتها، مما يسهم في الكشف المبكر عن التحديات النفسية والسلوكية، وتشجيع الفتيات على الإفصاح وطلب المساعدة والدعم قبل تفاقم المشكلات المرتبطة بالتعاطي والإدمان، حيث استندت المداخلة إلى بيانات تقرير المخدرات العالمي لعام 2024، التي أشارت إلى تفاوت ملحوظ بين النساء والرجال في الحصول على خدمات العلاج من اضطرابات تعاطي المخدرات، إذ تلقت امرأة واحدة من كل (18) امرأة مصابة بهذه الاضطرابات العلاج عالمياً خلال عام 2022، مقارنة برجل واحد من كل (7) رجال، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في الإفصاح عن مشاكل التعاطي والوصول إلى خدمات العلاج، ويؤكد أهمية دور الأسرة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز فرص التدخل المبكر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يدعم دورها في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، وتوظيف المعرفة العلمية في خدمة الإنسان والمجتمع.