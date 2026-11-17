خبرني – يعزز فندقا كراون بلازا البحر الميت وهوليداي إن البحر الميت المملوكان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتديرهما مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية مكانتهما كوجهتين رائدتين لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات من خلال تقديم عروض تنافسية وباقات متكاملة تجمع بين فخامة الضيافة وجودة الخدمات والإطلالات الاستثنائية على البحر الميت.

وتشمل العروض باقات متنوعة تلبي مختلف الأذواق والميزانيات مع خيارات مرنة لتنظيم حفلات الزفاف في القاعات الداخلية والمساحات الخارجية المطلة على البحر الميت إلى جانب خدمات الضيافة والمأكولات وتجهيزات الاحتفالات بما يضمن تجربة مميزة للعرسان وضيوفهم.

ويتميز كراون بلازا البحر الميت بمرافقه الراقية ومساحاته المتنوعة التي تناسب حفلات الزفاف الكبرى والمناسبات الخاصة فيما يوفر هوليداي إن البحر الميت أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الطبيعة الساحرة والخدمات الفندقية المتكاملة وباقات تلائم مختلف الاحتياجات.

وتأتي هذه العروض ضمن توجه الفندقين لتعزيز سياحة الأعراس والمناسبات واستقطاب العائلات الأردنية والضيوف من الخارج بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة الإشغال الفندقي ودعم الاقتصاد المحلي والقطاعات المرتبطة بتنظيم الاحتفالات.

ويواصل الفندقان تطوير عروضهما وخدماتهما وفق معايير الضيافة العالمية لترسيخ مكانة البحر الميت كإحدى أبرز الوجهات لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات في المملكة.