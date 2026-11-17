خبرني - أمرت النيابة العامة المصرية في محافظة الجيزة بحبس محمد المنياوي المذيع في إحدى القنوات الفضائية الخاصة ومُدرّب رفع أثقال (44 عامًا) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدّي بالضرب المبرح على طفليه (7 و9 سنوات) داخل مسكنه بمنطقة الطالبية، مما أدى إلى وفاتهما.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت التحريات الأولية عن محاولة المتهم إخفاء جريمته عبر دفن أحد طفليه في منطقة صحراوية، وتقديم بلاغ كاذب حول وفاة الطفل الآخر.

"إصابات بالغة ناتجة عن ضرب مبرح"

وبدأت خيوط القضية تتكشّف عقب تلقّي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى يُفيد بوفاة طفل بعد تلقّيه العلاج لنحو 10 أيام، إثر بلاغ سابق حرّره والده يزعم فيه تعرّض ابنه لحادث سير.

غير أنّ مناظرة الجثمان والفحص الطبي أظهرا وجود شبهة جنائية وإصابات بالغة ناتجة عن ضرب مبرح بقوة بدنية مُفرطة، وهو ما دفع رجال البحث لتكثيف التحريات ومُواجهة الأب الذي انهار واعترف بارتكاب الواقعة.

وفي تفاصيل الاعترافات الصادمة، أقرّ الأب بأنّه اعتاد ضرب أبنائه بحجة "تأديبهم وتقويم سلوكهم"، مبينًا أنّ مشادة كلامية نشبت صباح يوم الحادث بعدما اتهمهما بسرقة أمواله، وهو ما دفعه للتعدّي عليهما بعنف مُفرط أفضى إلى وفاتهما.

دفن جثمان أحد الطفلين سرًا لطمس الجريمة

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت التحريات عن قيامه بدفن جثمان أحد طفليه سرًا في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر في محاولة لطمس معالم جريمته، قبل أن يعمد إلى نقل الطفل الثاني إلى المستشفى زاعمًا تعرضه لحادث مروري.

وعلى صعيد الإجراءات القضائية، انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة في منطقة الطالبية واستمعت إلى أقوال الجيران الذين أكدوا سماع صرخات استغاثة الطفلين، وأمرت في السياق ذاته بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.

وأثارت تفاصيل الواقعة حالة من الصدمة والغضب الواسع في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم الحادثة نقاشات المستخدمين الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات القانونية وتشديد الرقابة لحماية الأطفال من العنف الأسري.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارة قناة "الحدث اليوم" بيانًا رسميًا أعلنت فيه إنهاء التعاقد نهائيًا مع المذيع المتهم ووقف أي تعامل معه.

وأكدت القناة في بيانها رفضها التام لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشددة على أن القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، مع إعلان احترامها الكامل لمسار التحقيقات القضائية الجارية.

وتشهد مصر تزايدًا مقلقًا في حوادث العنف الأسري والاعتداء على الأطفال من قبل أحد الوالدين أو كليْهما، وهي ظاهرة باتت تفرض نفسها بقوة على أجندة النقاش العام والمجتمعي.