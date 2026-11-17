خبرني - تصدر بن وايت عناوين الأخبار في عام 2022 عندما قرر مغادرة قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم بقطر. وبعد أربع سنوات، عاد مدافع أرسنال إلى صفوف المنتخب الوطني، ويعتقد الآن أن الجماهير ربما كانت ستنظر إلى قراره بصورة مختلفة لو عرفت حقيقة ما حدث.

غادر وايت مقر تدريبات منتخب إنجلترا في 30 نوفمبر 2022 لأسباب شخصية، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ولم يكن اللاعب قد شارك في أول مباراتين للمنتخب في دور المجموعات، كما غاب عن مواجهة ويلز بسبب المرض. وأوضح الاتحاد حينها أنه لا يتوقع عودة اللاعب، مطالباً باحترام خصوصيته.

وفي وقت لاحق، ربطت تقارير إعلامية رحيله بوجود خلاف مع مساعد المدرب ستيف هولاند. ومع ذلك، لم يؤكد وايت أو الجهاز الفني للمنتخب صحة التفاصيل المتداولة. وبعد ذلك، قرر اللاعب عدم إتاحة نفسه للاختيار الدولي طوال الفترة المتبقية من ولاية غاريث ساوثغيت التدريبية.

دوري الأمم الأوروبية

قبل آخر مباراتين من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، كانت إسبانيا المرشحة الأبرز للفوز باللقب، مع تداول احتمالات عند نحو 3.00. وجاءت فرنسا بعدها باحتمالات تقارب 3.75، ثم إنجلترا عند 5.5 والبرتغال عند 6.00.

تتوفر مثل هذه الاحتمالات عادةً عبر منصات تجمع بين المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو. وفي المقابل، يركز بعض المشغلين على الترفيه بألعاب الكازينو. ويقدم 888 كازينو مجموعة متنوعة من الألعاب، تشمل الروليت والبلاك جاك والبوكر الإلكتروني.

لماذا يعتقد البعض أن بن وايت لا يحب كرة القدم؟

تطرق وايت أيضاً إلى الادعاءات التي تشير إلى أنه لا يحب كرة القدم. وبدأ انتشار هذا الانطباع بعد تصريحات سابقة قال فيها إنه لا يشاهد المباريات عبر التلفزيون. لكنه أوضح أن عدم متابعة المباريات لا يعني بالضرورة أنه لا يحب اللعبة.

وأوضح مدافع أرسنال أنه يفضل الابتعاد عن أجواء كرة القدم عندما يكون خارج أوقات العمل، معتبراً أن هذه المسافة تساعده على التعامل مع الضغوط الكبيرة وكثافة المنافسة.

كما ربطت تقارير إعلامية المقابلة التي تحدث فيها وايت عن عدم مشاهدة كرة القدم بالخلاف المزعوم مع هولاند، إلا أن أياً من الطرفين لم يؤكد أن هذه التصريحات كانت سبباً في الخلاف.

عودة وايت أمام أوروغواي

أعاد المدرب توماس توخيل بن وايت إلى قائمة منتخب إنجلترا في مارس 2026. وجاء ظهوره الأول مع المنتخب منذ عام 2022 خلال المباراة الودية أمام أوروغواي على ملعب ويمبلي يوم 27 مارس.

وعندما دخل بديلاً في الدقيقة 69، أطلق بعض المشجعين صافرات الاستهجان ضده، رغم أن توخيل كان قد طالب الجماهير مسبقاً بمنح المدافع استقبالاً عادلاً.

وشهدت عودة وايت أحداثاً مثيرة، إذ سجل هدف إنجلترا في الدقيقة 82 بعدما حول الكرة إلى الشباك إثر ركلة ركنية. لكن الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث تسبب لاحقاً في احتساب ركلة جزاء ضده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). ونجح فيديريكو فالفيردي في تسجيلها خلال الوقت بدل الضائع، ليخرج المنتخبان بالتعادل 1-1.

ووصف وايت تلك الأمسية لاحقاً بأنها كانت مليئة بالمشاعر، لكنه أكد أن رد فعل الجماهير لم يزعجه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال نوفمبر، قال وايت إنه على الأرجح سيتخذ القرار نفسه بمغادرة قطر لو عاد به الزمن. واعترف بأن التواصل لم يكن جيداً وأن الموقف كان صعباً، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة بشأن ما حدث.

ويتمثل موقف وايت في أن الجمهور لا يعرف القصة كاملة. فهو يتقبل حق المشجعين في التعبير عن آرائهم وردود أفعالهم، لكنه يرى أن نظرتهم إلى قراره ربما كانت ستتغير لو فهموا الظروف الحقيقية التي أحاطت به.

أما في الوقت الحالي، فقد اختار اللاعب الاحتفاظ بالتفاصيل لنفسه، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة معسكر منتخب إنجلترا في قطر.