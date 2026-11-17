خبرني - دخل كين إيبانا، الشقيق الأصغر لنجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال، عالم الإعلانات في سن الرابعة، بعدما ظهر في حملة ترويجية لعلامة الأزياء الألمانية الشهيرة "بوس"، ليلفت الأنظار بعيداً عن ملاعب كرة القدم التي صنعت شهرة شقيقه الأكبر.

وشارك الطفل في جلسة تصوير ضمن حملة أطلقتها العلامة التجارية خلال نوفمبر الجاري، تحت شعار "كن رئيس نفسك"، وظهر خلالها مرتدياً بدلة رمادية فاتحة وحذاء رياضياً أبيض.

وكشفت شيلا إيبانا، والدة لامين جمال وكين، عن مشاركة ابنها الأصغر في الحملة، بعدما نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقاطع مصورة من كواليس التصوير، أظهرت الطفل أمام الكاميرات خلال تجربته الإعلانية.

وحظيت المقاطع باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور كين ومقاطع ظهوره في الحملة، خصوصاً مع الشهرة الواسعة التي يتمتع بها شقيقه لامين جمال.

ويحظى كين باهتمام متابعي نجم برشلونة منذ ظهوره في مناسبات عائلية برفقة شقيقه، لكن مشاركته في إعلان لعلامة أزياء عالمية منحته هذه المرة مساحة خاصة من الاهتمام، وهو لم يتجاوز الرابعة من عمره.