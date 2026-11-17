خبرني - كشفت تفاصيل جديدة عن جريمة دهس الشاب في منطقة الأشرفية بلواء الكورة في محافظة إربد، أن خلافاً نشب بين الضحية والمتهم، اللذين تربطهما علاقة صداقة، خلال عودتهما من رحلة إلى مدينة العقبة، قبل أن يتطور لاحقاً وينتهي بدهس أحدهما الآخر عمداً.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشابين غادرا في رحلة مشتركة إلى العقبة، وأثناء عودتهما باتجاه لواء الكورة، وقع خلاف بينهما بالقرب من العاصمة عمان، سرعان ما تصاعدت حدته خلال الطريق.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهم أوصل صديقه إلى منزله في منطقة الأشرفية، قبل أن يتوجه إلى مكان إقامته في دير أبي سعيد، قرابة الساعة السادسة صباحاً، ليصل كل منهما إلى منزله دون أن ينتهي الخلاف بينهما.

مشادة هاتفية تنتهي بمواجهة دامية

ولم تتوقف الخلافات عند هذا الحد، إذ استمرت المشادة بين الطرفين عبر الهاتف، وتبادل الشابان عبارات التحدي، قبل أن يدعو أحدهما الآخر إلى الالتقاء عند الدوار، الذي يرجح أنه دوار الأشرفية.

وعلى إثر ذلك، عاد المتهم بسيارته إلى المنطقة مسرعاً، حيث كان صديقه بانتظاره عند الدوار، ليقدم على دهسه عمداً، وفقاً للمعلومات التي نقلها المصدر.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث، إذ تشير التفاصيل إلى أن شدة الاصطدام أدت إلى قذف الضحية لمسافة تقدر بنحو 10 أمتار.

وعقب ارتكاب الجريمة، توجه المتهم إلى المركز الأمني وسلم نفسه، فيما جرى إسعاف الضحية إلى مستشفى الأميرة بسمة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن، في بيان صدر صباح الأحد الموافق 15-11-2026، أن مديرية شرطة محافظة إربد تلقت بلاغاً بتعرض شخص للدهس في لواء الكورة، حيث عملت كوادر الدفاع المدني على إسعافه، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأوضح أن سائق المركبة لاذ بالفرار عقب الحادث، وعلى الفور شُكّل فريق تحقيقي مشترك تمكن خلال ساعات من تحديد المركبة وضبطها، وإلقاء القبض على سائقها.

وأضاف أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بدهس المغدور عمداً، على خلفية خلافات سابقة بينهما، مؤكداً أن القضية ستُحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.