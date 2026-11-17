خبرني - وفيَّات يوم الثلاثاء، 17-11-2026:
- صالح محمد عمر العضايلة
- صبحية احمد حماد
- محمد نايف سلامة الزريقات
- جواهر سالم الطراونه
- عمر شريف البلوش
- رائد محمود الدويك
- مريم موسى المفلح الذيابات
- اياد أحمد ياسين الجبالي
- محمد عبدالكريم الغانم
- عبدالرزاق احمد الشيش سلمان
- جبريل عارف الحباشنة
- حسن رمضان سلامه
- نايف محمود محمد أبو شقير
- ريم سلامة عواد أبو يوسف
- وليم حنا داود الخوري
- مديحة محمد الظاهر النسور
- ندى مفلح احمد المغاريز
- احمد خليل القماز الخريسات
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..