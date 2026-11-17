خبرني - وفيَّات يوم الثلاثاء، 17-11-2026:

- صالح محمد عمر العضايلة

- صبحية احمد حماد

- محمد نايف سلامة الزريقات

- جواهر سالم الطراونه

- عمر شريف البلوش

- رائد محمود الدويك

- مريم موسى المفلح الذيابات

- اياد أحمد ياسين الجبالي

- محمد عبدالكريم الغانم

- عبدالرزاق احمد الشيش سلمان

- جبريل عارف الحباشنة

- حسن رمضان سلامه

- نايف محمود محمد أبو شقير

- ريم سلامة عواد أبو يوسف

- وليم حنا داود الخوري

- مديحة محمد الظاهر النسور

- ندى مفلح احمد المغاريز

- احمد خليل القماز الخريسات

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..