خبرني - أظهرت دراسة عرضت خلال الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن التعرّض لدخان حرائق الغابات أثناء الحمل قد يرفع خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال في سن مبكرة.

حلّل الباحثون بيانات 1097 طفلا وُلدوا في شمال كاليفورنيا، حيث شهدت المنطقة حرائق غابات واسعة النطاق بين عامي 2017 و2020، وقيّموا مستوى تلوث الهواء الذي تعرّضت له الأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة، ثم قارنوا هذه المؤشرات بتطوّر الربو لدى الأطفال.

ولم يقتصر اهتمام الباحثين على دخان الحرائق فحسب، بل شمل أيضا تركيز الجسيمات الدقيقة الملوثة PM2.5 القادرة على النفاذ عميقا إلى الرئتين، كما أُخذ في الاعتبار الاستعداد الوراثي للإصابة بالربو، وجنس الطفل وعمره، وتعرّض الأم لدخان السجائر، وعوامل أخرى.

وتبيّن أن ارتفاع التعرّض لجسيمات PM2.5 خلال الثلث الثاني من الحمل كان مرتبطًا بتطوّر الربو لدى الأطفال، كما ارتبط تلوث الهواء الناجم مباشرة عن دخان حرائق الغابات خلال الثلث الثالث من الحمل والفترة القريبة من الولادة بارتفاع خطر الإصابة بالمرض.

ويرجّح الباحثون أن مراحل معينة من النمو الجنيني للرئتين عند الجنين تكون أكثر حساسية لتلوث الهواء.

وأشار القائمون على الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت ارتباطا إحصائيا، ولم تثبت بشكل قاطع أن دخان الحرائق يسبب الربو للأطفال بشكل مباشر.

وكانت دراسة قد نشرت في شهر مايو الفائت قد أظهرت أيضا أن استنشاق الهواء الملوث لمدة ساعة واحدة فقط قد يؤثر في وظائف الدماغ والرئتين، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.