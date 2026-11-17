خبرني - قد يساهم استبدال وجبة خفيفة بأخرى في تحسين الكوليسترول وحماية الأوعية الدموية، وفق ما تشير إليه أبحاث غذائية حديثة.

ورغم أن اللوز والجوز غالبا ما يحظيان بالاهتمام الأكبر، فإن المكاديميا تبرز تدريجيا بوصفها من المكسرات المفيدة لصحة القلب، خاصة عند استخدامها بدل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

لماذا تعد المكاديميا مفيدة؟

تتميز المكاديميا بتركيبة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، إلى جانب الألياف وبعض المركبات النباتية المفيدة.

وتقول اختصاصية التغذية فرانس بورك إن نحو 56.5٪ من طاقة المكاديميا يأتي من حمض الأوليك، فيما يأتي نحو 14٪ من السعرات من حمض بالميتولييك. وتعمل هذه الدهون مع الستيرولات النباتية على خفض كوليسترول LDL الضار. (الستيرولات النباتية هي مركبات طبيعية موجودة في النباتات، تشبه في تركيبها الكيميائي الكوليسترول الموجود في جسم الإنسان).

كما تحتوي المكاديميا على حمض L-arginine الذي يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يدعم مرونة الشرايين ووظائفها.

ماذا تقول الدراسات؟

تشير أبحاث سريرية إلى أن استبدال الدهون المشبعة بدهون أحادية غير مشبعة قد يساعد على خفض الكوليسترول الضار من دون الإضرار بتوازن الجسم.

وفي دراسة نشرت في Journal of Nutrition، سجل بالغون يعانون ارتفاعا متوسطا في الكوليسترول انخفاضا واضحا في الكوليسترول الكلي وLDL بعد اتباع نظام غذائي مدعّم بالمكاديميا. كما وجدت مراجعة نشرت في American Journal of Clinical Nutrition أن إضافة المكسرات، مثل المكاديميا، إلى نظام متوسطي الغذاء تحسن استجابة الأوعية الدموية وتساعد الجسم على استخدام الإنسولين بشكل أفضل.

ما الكمية المناسبة؟

رغم فوائدها، تبقى المكاديميا عالية السعرات، إذ تحتوي الأوقية الواحدة منها على نحو 200 سعرة حرارية، لذلك فإن الاعتدال بتناولها مهم. وينصح الخبراء بتناول نحو أوقية واحدة، أي قبضة صغيرة، باعتبارها حصة مناسبة، مع اختيار الأنواع النيئة وغير المملحة أو قليلة الملح.

كيف تدخلها في الطعام

يمكن تناول المكاديميا بطرق بسيطة مثل:

- إضافتها إلى الشوفان أو الزبادي صباحا.

- خلطها مع السلطات.

- تناولها مع الفواكه كوجبة خفيفة.