خبرني - قد يساعد تناول ثمرتي كيوي طازجتين يوميا في تخفيف الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وفق دراسة جديدة.

وتشير الدراسة إلى أن الكيوي قد يزيد من وتيرة حركة الأمعاء، ويلين قوام البراز، ويقلل من الجهد المبذول أثناء الإخراج لدى البالغين الذين يعانون من الإمساك المزمن ومتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك. تفاصيل الدراسة

حلل باحثون من جامعة توهوكو في اليابان 33 دراسة أُجريت بين 1984 و2026، ووجدوا أن إحدى الدراسات أظهرت أن تناول ثمرتي كيوي خضراوين يوميا:

- زاد عدد مرات الخروج السهل بأكثر من مرة أسبوعيا لدى المصابين بالإمساك المزمن.

- رفعها بنحو مرتين أسبوعيا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

لماذا الكيوي مفيدا؟

توفر ثمرة الكيوي نحو 7٪ من الاحتياج اليومي الموصى به من الألياف للبالغين، وهو 30 غراما. وتلعب الألياف دورا مهما في عملية الهضم، إذ تساعد على زيادة كتلة البراز والاحتفاظ بالماء، ما يسهل الإخراج ويخفف الإمساك.

لكن المراجعة تشير إلى أن فوائد الكيوي قد تتجاوز محتواه من الألياف، إذ قد يساهم مزيج الألياف والماء والسوربيتول، وهو كحول سكري طبيعي، ومركبات أخرى في الحفاظ على رطوبة البراز ودعم صحة الأمعاء.

هل هو بديل لمكملات الألياف؟

وجد الباحثون أن الكيوي قد يكون خيارا غذائيا مناسبا لمن يرغبون في تحسين انتظام التغوط دون الاعتماد الكامل على مكملات الألياف. كما تشير دراسات مقارنة إلى أن الكيوي قد يكون بفعالية البرقوق المجفف، لكن مع آثار جانبية هضمية أقل مثل:الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

وتوضح المراجعة أن أقوى الأدلة السريرية تتعلق بالكيوي الأخضر، لذلك لا يمكن تعميم النتائج تلقائيا على:

- الكيوي الذهبي.

- مكملات الكيوي.

توصية الباحثين

كتب الباحثون أن الكيوي يعد تدخلا غذائيا واعدا يعتمد على الغذاء الكامل لعلاج:

- الإمساك الوظيفي.

- القولون العصبي المصحوب بالإمساك.

- الأعراض الهضمية المرتبطة بهما.

وأضافوا أن النظام الأكثر اتساقا في الدراسات السريرية هو: تناول ثمرتي كيوي خضراوين طازجتين يوميا لمدة تقارب أربعة أسابيع. وأكدوا أن الكيوي ينبغي أن يُنظر إليه كخيار غذائي مدعوم بالأدلة ضمن خطة رعاية فردية، لا كبديل شامل للعلاج التقليدي.