خبرني - يتميز داء السكري الكاذب بالعطش الشديد والمستمر، وكثرة التبول بكميات كبيرة، بما في ذلك أثناء الليل. ومع ذلك، يبقى مستوى سكر الدم طبيعيا.

ووفقا للدكتور فاليري ليتفينوف، الباحث الرئيسي في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، داء السكري الكاذب حالة نادرة مرتبطة باختلال توازن السوائل في الجسم. وينتج عن خلل في هرمون الفازوبرسين (Vasopressin)، المسؤول عن احتباس الماء في الكلى، الذي يساعد على إعادة السوائل إلى الدم.

ويقول: "إما أن الجسم ينتج كمية غير كافية من الفازوبريسين، أو أن الخلايا تتوقف عن الاستجابة له. ونتيجة لذلك، يفقد الشخص كمية كبيرة من السوائل".

وتتمثل الأعراض الرئيسية لهذا المرض في العطش الشديد، الذي يكاد يكون لا يطاق، وكثرة التبول. وقد يشعر المريض بالحاجة إلى التبول حتى في الليل. وإذا لم يعوض الجسم السوائل المفقودة، فإنه يصاب بالجفاف سريعا، يصاحبه الضعف وجفاف الجلد والصداع وتسارع ضربات القلب.

وبحذر ليتفينوف من أن داء السكري الكاذب خطير بالدرجة الأولى بسبب مضاعفاته. لأن قلة شرب الماء تؤدي إلى اختلال توازن الكهارل، الذي قد يسبب في الحالات الشديدة تشوشا ذهنيا ونوبات صرع، بل وحتى غيبوبة.

ويؤكد العالم أن هذا المرض قد يسبب عواقب وخيمة، خاصة للأطفال المصابين بالشكل الوراثي منه، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف المزمن لديهم إلى تأخر النمو البدني والعقلي.