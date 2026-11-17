خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، أن تنظيم مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية والأوروبية الكبيرة بالأردن، وبما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي وقدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وقال المومني، خلال تصريحات صحفية بشأن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، إن انعقاد المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع القيادات الأوروبية، والحرص المشترك على ترجمتها إلى شراكات اقتصادية واستثمارية عملية.

وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تبدأ جلساته الأربعاء، يضم 16 جلسة مختلفة تتناول موضوعات وقطاعات محددة، فيما يعقد الافتتاح الرسمي للمؤتمر الخميس.

وأضاف أن المؤتمر يأتي انعكاسا للعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وقياداته السياسية ودوله، مبينا أن الاحترام والثقة بالأردن وقيادته يترجمان عمليا من خلال مبادرات مختلفة، من بينها المؤتمر.

وأشار المومني إلى أن الأردن يثمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويقدر الخطوات الأوروبية الرامية إلى ترجمتها لتصبح واقعا ملموسا ينعكس إيجابا على الطرفين.

وأوضح أن المشاركة في المؤتمر تزيد على ألف شخص، من قادة الأعمال والمنظمات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين الأردني والأوروبي، إضافة إلى الجهات الرسمية المختلفة، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد نقاشات وعروضا حول العديد من الفرص الاستثمارية.

وقال المومني إن المؤتمر يمثل إحدى الطرق الأساسية لترجمة الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على أرض الواقع، من خلال مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.