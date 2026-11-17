خبرني - مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تتردد معلومات كثيرة عن تأثير البرد في الجسم، وكيفية التعامل معه. وبينما تبدو بعض هذه المعتقدات منطقية، فإنها لا تستند بالضرورة إلى حقائق علمية.

ومن الاعتقاد بأن معظم حرارة الجسم تتسرب عبر الرأس، إلى التصور بأن المشروبات الساخنة ترفع حرارة الجسم سريعاً، هناك خرافات شائعة تستحق التصحيح. إليك أبرز 4 منها، والحقيقة وراء كل واحدة، بحسب ما نقله تقرير نشره موقع "healthline".



الخرافة الأولى: نفقد معظم حرارة الجسم من الرأس

يتردد أن الرأس مسؤول عن فقدان معظم حرارة الجسم، بل يذهب بعضهم إلى أن النسبة تصل إلى 80%. لكن هذه المعلومة غير دقيقة؛ إذ يفقد الجسم الحرارة عبر مختلف أجزائه المكشوفة للبرد، وليس من الرأس وحده.

فالرأس لا يمثل سوى نحو 7 إلى 10% من مساحة سطح الجسم، ولذلك لا يفقد الحرارة بنسبة تفوق بقية الأجزاء بصورة استثنائية. ولا يعني ذلك الاستغناء عن القبعة في الطقس البارد، بل يظل تغطية الرأس مفيداً للحفاظ على الدفء، شأنه شأن حماية اليدين والقدمين وبقية أجزاء الجسم.

الخرافة الثانية: المشروبات الساخنة ترفع حرارة الجسم سريعاً

قد يبدو تناول كوب من الشاي أو القهوة الساخنة بعد العودة من الخارج وسيلة مثالية للتخلص من البرد. ورغم أن المشروب الدافئ يمنح شعوراً بالراحة، فإنه لا يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية بصورة ملحوظة بمجرد تناوله.

والأمر نفسه ينطبق على المشروبات الباردة، التي لا تخفض حرارة الجسم الأساسية بشكل كبير لمجرد شربها.

واللافت أن المشروبات الساخنة قد تساعد على تبريد الجسم في الأجواء الحارة، إذ يمكن أن تحفز التعرق، ومع تبخر العرق عن سطح الجلد تنخفض حرارة الجسم. لذلك لا داعي للتخلي عن مشروباتك المفضلة في الشتاء، لكن لا تعتمد عليها وحدها للتدفئة.

الخرافة الثالثة: الطقس البارد يجعلنا أكثر عرضة للمرض

يربط كثيرون بين الخروج في الطقس البارد والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV). لكن هذه الأمراض تسببها فيروسات، وليس انخفاض درجات الحرارة بحد ذاته.

ومع ذلك، هناك جانب من الصحة في هذا الاعتقاد؛ إذ يميل الناس خلال الشتاء إلى قضاء وقت أطول داخل الأماكن المغلقة، حيث يزداد الاحتكاك بالآخرين، وقد يسهم ضعف التهوية وإعادة تدوير الهواء في انتشار العدوى.

ويمكن الحد من هذه المخاطر عبر تهوية الأماكن المغلقة بانتظام، واستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA). كما أن الخروج للمشي أو ممارسة النشاط البدني في الطقس البارد، عندما تكون الظروف مناسبة، قد يساعد على تنشيط الجسم وتحسين الشعور بالراحة.

الخرافة الرابعة: لا يمكن الإصابة بحروق الشمس في الشتاء

انخفاض درجات الحرارة لا يعني اختفاء خطر أشعة الشمس؛ فالأشعة فوق البنفسجية، وليس الإحساس بالحرارة، هي المسؤولة عن حروق الشمس، ويمكنها الوصول إلى الجلد حتى في الأيام الغائمة أو الضبابية.

ويزداد الخطر لدى ممارسي الرياضات الشتوية، مثل التزلج على الجليد، خصوصاً في المناطق المرتفعة، حيث تقل قدرة الغلاف الجوي على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية. كما يعكس الثلج ما يصل إلى 80% من هذه الأشعة، ما يزيد تعرض الجلد لها.

كيف تحمي بشرتك من الشمس خلال الشتاء؟

لا تقتصر الوقاية من أشعة الشمس على أشهر الصيف؛ فمن المهم ارتداء ملابس تغطي الجلد المكشوف، مع الاهتمام بمناطق مثل الوجه والرقبة والأذنين، واستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 15.

ويُفضل أيضاً تقليل التعرض المباشر للشمس خلال ساعات ذروة الأشعة، التي تكون عادة بين العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر، خاصة عند ممارسة الأنشطة الخارجية لفترات طويلة.

معلومات صحيحة تساعدك على الاستعداد للشتاء

قد تبدو بعض المعتقدات المرتبطة بالطقس البارد بديهية بسبب تكرارها، لكنها لا تعكس دائماً ما يحدث فعلياً داخل الجسم. وتساعد معرفة الفرق بين الحقيقة والخرافة على التعامل مع الشتاء بوعي أكبر، سواء عند اختيار الملابس المناسبة أو الوقاية من العدوى أو حماية البشرة من أشعة الشمس.