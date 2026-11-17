خبرني - رجح خبير الطب الشرعي الأمريكي مايكل فريمان أن يكون الملياردير جيفري إبستين قد تعرض للخنق داخل زنزانته عام 2019، استنادا إلى تحليل جديد لصور التشريح يعارض الرواية الرسمية لانتحاره.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فريمان أمضى عاما في دراسة ملف التشريح الذي حصل عليه من مارك إبستين، شقيق المتوفى، وقدم نتائجه الاثنين 16 نوفمبر خلال محاضرة في جمعية "ميدل تمبل" القانونية بلندن.

وقال فريمان إن العلامة الموجودة على رقبة إبستين لا تشبه آثار الشنق المعتادة، إذ بدت عميقة وغير منتظمة ومتفرعة على شكل حرف Y، بدلا من الخط المائل والمتصل الذي يميز حالات الشنق. وأضاف: "إن نمط الإصابات وتوزيعها وتعددها لا يمكن تفسيره بالشنق الانتحاري".

واستند الخبير إلى نماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد أعادت تمثيل وضعية الجثة، بالاعتماد على صور التشريح وشهادة موظف السجن الذي عثر عليها. وخلص إلى أن الإصابات تتوافق بصورة أكبر مع تعرض إبستين للخنق من الخلف.

وأشار إلى علامات تشبه خدوش الأظافر فوق موضع الحبل، وسحجة أسفل الرقبة، ونزيف حديث وعميق في عضلة الكتف اليسرى، معتبرا أنها قد تدل على حدوث مقاومة جسدية أثناء الاعتداء عليه. وانتقد عدم فحص أظافر إبستين بحثا عن آثار حمض نووي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" نشرت الاثنين، قال فريمان إن حبلا قماشيا معقودا ظهر في صور الزنزانة قد يفسر طبيعة الإصابات، مشيرا إلى أنه لم يرسل إلى الطبيب الشرعي لفحصه.

في المقابل، أكد مكتب كبير الأطباء الشرعيين في نيويورك تمسكه بنتيجة التحقيق التي خلصت إلى الانتحار. وكانت الطبيبة كريستين رومان، التي أجرت التشريح، قد نفت وجود آثار مقاومة أو كدمات تدل على اعتداء.

كما لم تتوصل التحقيقات الفيدرالية المتعددة إلى أدلة تثبت تورط شخص آخر في وفاة إبستين، الذي عثر عليه ميتا في 10 أغسطس 2019 أثناء احتجازه بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.

وأقر خبراء اطلعوا على بعض صور التشريح بأن آثار الرقبة غير نمطية، لكنهم أكدوا أن الصور وحدها لا تكفي لحسم سبب الوفاة.

وشارك فريمان في إعداد الدراسة عالما الطب الشرعي أندرس إريكسون والأعصاب الإدراكية إيتيل درور، ولم تنشر نتائجها حتى الآن في مجلة علمية محكمة.

وكانت المحاضرة مقررة في كلية لندن الجامعية، قبل نقلها إلى "ميدل تمبل" بعد إلغائها لأسباب تتعلق بسلامة الطلاب ورفاههم. ونشر مارك إبستين صور التشريح قبيل المحاضرة لإتاحتها للجمهور.

وأكد فريمان أنه لا يعرف من قد يكون قتل إبستين، وأن هدفه كشف أوجه القصور في التحقيق، وليس تحديد مشتبه به.