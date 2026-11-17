خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء جنوب عمّان ستة أشخاص، بينهم أطباء وممرضون ومقدمو رعاية، بجرم التسبب بالوفاة، على خلفية وفاة نزيل سعودي داخل مركز إيوائي للأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة عمّان، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حالته الصحية، وعدم نقله إلى المستشفى رغم تدهورها.

وقررت المحكمة الحكم بالحبس مدة ستة أشهر على كل واحد من المدانين، إلى جانب تغريم الشركة المشغلة للمركز مبلغ 200 دينار.

وكشفت التحقيقات أن النزيل كان يعاني من التهاب في القصبات الهوائية وارتفاع في درجة الحرارة، كما سقط من سريره ثلاث مرات خلال ليلة واحدة، دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع حالته، رغم تدهور وضعه الصحي.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن التهاب رئوي متقيح شديد، والتهاب في الغشاء البلوري، فيما أكد تقرير الخبرة وجود تقصير في تقديم الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة للنزيل، ما أسهم في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

وبيّنت نتائج التحقيقات والتقارير الطبية أن الإهمال في متابعة الحالة الصحية للنزيل، وعدم اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة أو نقله إلى المستشفى، كانا من العوامل التي أسهمت في تدهور حالته وصولاً إلى الوفاة.