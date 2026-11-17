خبرني - شهدت مواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية مشادة كلامية بين جود بيلينغهام ومارك كوكوريلا، زميليه في ريال مدريد، بعدما وجه اللاعب الإنجليزي انتقادات حادة للظهير الإسباني خلال إحدى لقطات المباراة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الواقعة عندما تعرض كوكوريلا لتدخل على كاحله من لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، خلال هجمة انتهت باحتساب ركلة جزاء لصالح إنجلترا.

وظل اللاعب الإسباني ملقى على أرض الملعب، بالتزامن مع مراجعة حكم الفيديو المساعد للواقعة.

وخلال ذلك، توجه بيلينغهام نحو كوكوريلا، ووبخه بلهجة غاضبة، رغم معاناة الأخير من الألم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة، وما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وفي المقابل، انتقدت صحيفة "ذا صن" البريطانية كوكوريلا، معتبرة أنه حاول خداع حكام المباراة، ووصفت سقوطه عقب الاحتكاك بأندرسون بأنه "مسرحي".

انتقادات إسبانية لبيلينغهام

وأثار تصرف بيلينغهام انتقادات عدد من المعلقين الإسبان، إذ وصف المعلق أنطونيو روميرو، من إذاعة "كادينا سير"، تصرف اللاعب الإنجليزي بأنه "سيئ للغاية"، مشيرا إلى أنه توجه إلى كوكوريلا ليقول شيئا في أذنه.

أما مانولو لاما، معلق إذاعة "كوبي"، فتعامل مع الواقعة بصورة أقل حدة، قائلا: "هذه هي كرة القدم، لاعبان من ريال مدريد، بيلينغهام وكوكوريلا، يتشاجران في ملعب ميتروبوليتانو".

ولم تقتصر المشادة على تلك اللقطة، إذ تبادل اللاعبان اللوم بشأن مواقف أخرى خلال توجههما إلى نفق غرف الملابس بين الشوطين، بحسب صحيفة "سبورت".

وجاءت هذه المواجهة رغم اللفتات الودية التي تبادلها اللاعبان قبل انطلاق المباراة، قبل أن تكشف أجواء المنافسة عن توتر في علاقتهما داخل الملعب.

وعلى صعيد النتيجة، فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإسباني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، لينتزع صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ورفع "الأسود الثلاثة" رصيدهم إلى 15 نقطة، بفارق الأهداف أمام المنتخب الإسباني، الذي تلقى خسارته الأولى بعد سلسلة امتدت إلى 43 مباراة دون هزيمة.