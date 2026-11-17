خبرني - استبعد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، وجود أزمة كبرى أو كارثة وشيكة في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، نافياً الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل بناء الملاجئ أو تخزين كميات كبيرة من الغذاء والمياه.

وقال فانس لـ"فوكس نيوز" Fox News، رداً على تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للأميركيين الاستعداد لاحتمال وقوع كارثة واسعة النطاق: "تواصل معي كثير من أصدقائي وسألوني: هل ينبغي أن نستعد لبناء ملجأ أو تخزين الطعام والمياه؟ وكانت إجابتي: لا". وأضاف: "نحن لا نرى أن هناك أزمة تلوح في الأفق، لكن يجب أن تكونوا مستعدين لكل شيء".

وأوضح نائب الرئيس أن الإدارة الأميركية تسعى إلى منع أسوأ السيناريوهات المحتملة، مع ضمان الاستعداد للتعامل معها في حال وقوعها، قائلاً: "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نمنع أسوأ النتائج، وفي الوقت نفسه نكون مستعدين لمواجهتها إذا حدثت".



وأشار فانس إلى أن جانباً كبيراً مما يجري تداوله إعلامياً يتعلق بإجراءات حكومية اعتيادية، تستهدف ضمان جاهزية المؤسسات العسكرية، موضحاً أن الإدارة تريد التأكد من استعداد الجيش الأميركي، لا قدر الله، في حال حدوث أي أزمة.

وشدد مجدداً على أن واشنطن لا تتوقع وقوع أزمة وشيكة، في محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة بشأن تقارير الاستعدادات الحكومية والعسكرية.

وتأتي تصريحات فانس وسط تداول واسع لتكهنات بشأن ما يُعرف إعلامياً بـ"موعد انقطاع الكهرباء"، المقرر الثلاثاء، والذي ارتبط في منشورات متداولة باحتمال حدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي، رغم أن الأمر يعود إلى اختبار روتيني لنظام التنبيه التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، يستمر دقيقة واحدة عبر التلفزيون والإذاعة، ولا يرسل أي تنبيهات إلى الهواتف المحمولة.

كما أثار تحرك وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، لتعزيز قدرة القواعد العسكرية الأميركية على العمل بصورة مستقلة خلال حالات انقطاع الكهرباء، تكهنات بشأن احتمال وجود مخاطر وشيكة، غير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطط تعزيز الجاهزية والاستقلال التشغيلي للقواعد العسكرية.