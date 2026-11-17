خبرني - أصيب البابا ليو في عينه بمسبحة ألقاها أحد الحاضرين خلال توقف في قاعدة جوية بيروفية لدى مغادرته البلاد.

فخلال توقفه في قاعدة "لاس بالماس" الجوية في ليما، قبيل عودته إلى الفاتيكان بعد ختام جولة أمريكية جنوبية استمرت 12 يوما، أصيب البابا ليو في عينه بمسبحة ألقاها أحد الحاضرين. ويرجح أن الشخص الذي ألقى المسبحة كان يحاول تقليد امرأة ألقت مسبحة على البابا خلال صلاة في ليما يوم الخميس، وقد التقطها البابا بمهارة وأعادها إليها.

وأقام البابا قداس وداع في بيرو حضره 1.5 مليون شخص، في ختام جولة شملت أوروغواي والأرجنتين وبيرو، واجتذبت حشودا بلغت 13 مليون شخص.

وفي بوينس آيرس، حضر 2.5 مليون شخص قداسا، بينما اصطف ثلاثة ملايين في شوارع ليما عند وصوله إلى العاصمة البيروفية، حيث خدم كاهنا وأسقفا لمدة عشرين عاما.

وبدا البابا، البالغ من العمر 71 عاما، متعافيا تماما من عملية جراحية خضع لها الشهر الماضي لإزالة كتلة سرطانية من رئته، إذ استقل ثلاث رحلات في يوم واحد، بينها زيارة إلى مدينة كوسكو الواقعة على ارتفاع 3400 متر.