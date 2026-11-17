خبرني - كشف مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، أن نحو مليون و600 ألف مركبة تتنقل يومياً ضمن حدود العاصمة عمّان، وينتج عن حركتها نحو 12 مليون حركة مرورية، بما فيها حركة وسائل النقل العام، مشيراً إلى التوسع في استخدام التقنيات الذكية والحلول الهندسية لتحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحامات.

وقال العساف، في تصريحات لإذاعة "أمن FM"، إن إدارة السير تعمل بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى على تنفيذ تحسينات مرورية في عدد من المواقع الحيوية بالعاصمة، تتضمن تركيب إشارات ضوئية ذكية تعمل خلال ساعات الذروة المرورية، بهدف تنظيم حركة المركبات والتخفيف من الازدحامات.

وأوضح أن التحسينات شملت شارع الملكة نور، والمنعطف المحيط بنفق الاقتصاد، وشارع الاستقلال، حيث جرى تركيب ثلاث إشارات ضوئية، إضافة إلى إشارة دوار النهضة، لافتاً إلى أن العمل سيشمل قريباً موقعاً بعد نفق خلدا.

وأكد العساف أن إدارة السير تتجه نحو الإدارة المثلى للحركة المرورية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، بما يتيح إرسال رسائل فورية إلى مستخدمي الطرق لتنبيههم إلى مواقع الكثافات المرورية، ومساعدتهم على التعامل مع ظروف الحركة على الطرق.

وأشار إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في العمل المروري، بما فيها الطائرات المسيّرة "الدرون"، والكاميرات الشخصية المحمولة التي يستخدمها رقباء السير، في إطار تطوير أدوات المتابعة الميدانية وإدارة الحركة المرورية.

وبيّن العساف أن أكثر من 1500 رقيب سير يعملون على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين ومستخدمي الطرق إلى وجهاتهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود إدارة السير، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية، والاستفادة من الحلول الهندسية والتكنولوجية الحديثة في مواجهة الكثافات المرورية، ولا سيما خلال ساعات الذروة.