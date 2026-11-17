خبرني - توغلت قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من 23 آلية عسكرية، في قرية معرية بريف درعا الغربي، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، فيما قصفت أراضي زراعية في محيط القرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوة الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء القرية، واعتدت بالضرب على أحد سكانها وكسرت سيارته.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن قوات الاحتلال قصفت بقذيفتين مدفعيتين أراضي زراعية بين قريتي كويا ومعرية، فيما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار باتجاه السهول المحيطة بقرية كويا.

وتأتي هذه التطورات بعد استهداف قوات الاحتلال، الأحد، أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية المجاورة في ريف درعا الغربي بالرشاشات الثقيلة.

كما توغلت قوة إسرائيلية، السبت، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع قصف أراض شرقي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، لا سيما محافظتي درعا والقنيطرة، توغلات إسرائيلية متكررة تشمل إقامة حواجز عسكرية وتفتيش منازل واعتقال مدنيين.