خبرني - شنت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوما على منتخب البرتغال عقب خسارته أمام الدنمارك 1-4 بدوري الأمم الأوروبية معتبرة أن الهزيمة كانت مستحقة.

وبحسب ما نقلته صحيفة O Jogo البرتغالية، أكدت والدة رونالدو أن نجلها تعرض للخداع، وأنه لم يحظ بالاحترام الكافي داخل المنتخب الوطني، مشيرة إلى أنه شعر بالحزن بسبب الطريقة التي جرى التعامل بها معه، وأنها تأثرت هي الأخرى بما حدث.

وقالت دولوريس أفيرو: "كان من المفترض أن يقام حفل تكريمه بحضوره، وليس في غيابه. سننظم له تكريما هنا في سبورتينغ لشبونة، فهو يحظى بالتقدير هنا. أما في المنتخب فلم يكن هناك احترام له، حتى من زملائه".

وجاءت تصريحات والدة النجم البرتغالي عقب أول مباراة خاضها المنتخب بعد إعلان رونالدو إنهاء مسيرته الدولية.

وشهدت مواجهة الدنمارك لفتات تكريمية لقائد البرتغال السابق حيث ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل الرقم 7، بينما رفعت الجماهير في ملعب مدينة براغا لافتة كتب عليها "شكرا أيها القائد"، ورددت اسم رونالدو في الدقيقة السابعة من اللقاء.