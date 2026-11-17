خبرني - ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 411 مليون دينار، بالتزامن مع وجود فرص تصديرية إضافية تقدر بنحو 926 مليون دولار في الأسواق الأوروبية، في وقت يستعد فيه الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الخميس المقبل في البحر الميت.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي 411 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 42 مليون دينار.

ويعكس هذا النمو توسع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، التي تضم 27 دولة، وتوفر فرصا للصناعات الوطنية لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات وتطوير شراكات مع الشركات والمستوردين الأوروبيين.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في تصريحات صحفية، إن نمو الصادرات يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والمواصفات الفنية.

وأوضح أن الصادرات الأردنية سجلت نموا في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، أبرزها بلجيكا بنسبة 46%، وهولندا بنسبة 45.9%، وألمانيا بنسبة 16.3%.