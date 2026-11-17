خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن علكة تجريبية تحتوي مركبات نباتية خفضت مستويات فيروس الورم الحلمي البشري (HPV)، وهو سبب رئيسي لسرطانات متعددة، بنسبة تتجاوز 90% في عينات المرضى.

ما فيروس HPV؟

فيروس الورم الحلمي البشري هو ربما أكثر عدوى منقولة جنسيا انتشارا في العالم، إذ يصيب 85% من الناس في مرحلة ما من حياتهم. ويزول غالبا من تلقاء نفسه، لكنه قد يبقى كامنا في الجسم لعقود، فيغير حمض DNA للخلايا بصمت ويساهم في سرطانات عدة، أبرزها سرطان عنق الرحم وسرطانات الرأس والرقبة والشرج.

ماذا فعل الباحثون؟

اختبر فريق البحث في جامعة بنسلفانيا علكة تجريبية تحتوي مركبات نباتية تستهدف خفض HPV والبكتيريا المرتبطة بالسرطان. وجمعوا عينات من اللعاب وغسول الفم من مرضى شُخّصوا بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة، ثم استخدموا العينات لاختبار مستخلصات العلكة، لا بإعطاء العلكة للمرضى أنفسهم.

- لدى مرضى السرطان الذين ظهرت لديهم مستويات قابلة للكشف من HPV، خفضت مركبات العلكة المستويات بنسبة 80% في عينات غسول الفم و93% في عينات اللعاب.

- خفضت العلكة مستويات نوعين من البكتيريا المرتبطة بالسرطان بنسبة تتجاوز 99% بعد علاج واحد.

- أظهرت النتائج انخفاضا يصل إلى 90% في سلالة HPV-16، وهي السلالة عالية الخطورة الرئيسية المسؤولة عن معظم سرطانات عنق الرحم والفم.

- على عكس العلاجات الأكثر عدوانية مثل الإشعاع، أبقت مركبات العلكة على بعض البكتيريا النافعة في الفم دون تشجيع نمو مسببات أمراض أخرى.

كيف تعمل العلكة؟

اختبرت الدراسة تركيبتين من العلكة، كلتاهما مبنية على مسحوق حبوب مستخلص من الفاصوليا اللوبيا (lablab beans). إحداهما تحتوي مركبا نباتيا يسمى Flt3 receptor-interacting lectin يستهدف جزيئات HPV، والأخرى تحتوي ببتيدا يسمى protegrin-1 يستهدف بكتيريا Porphyromonas gingivalis وFusobacterium nucleatum المرتبطة بسرطان الفم.

ما أهمية النتائج؟

قال هنري دانيال، الباحث الرئيسي في كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا: إن "النتائج تدعم قيمة دفع هذه العلاجات إلى التجارب السريرية كمساعدات مع العلاجات الحالية أو كوقاية لمنع العدوى والانتقال".

ما الخطوة التالية؟

نشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وشملت عينات من 44 مريضا بسرطان الرأس والرقبة. ويخطط الباحثون الآن لنقل التقنية إلى تجارب سريرية على البشر، آملا في تقديم علاج منخفض التكلفة وسهل الوصول لسرطانات الرأس والرقبة. لكنهم لاحظوا أن النتائج جاءت من اختبار المستخلصات على عينات المرضى، لا من إعطاء العلكة نفسها، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث.