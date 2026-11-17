خبرني - أثار صانع محتوى صيني جدلا واسعا بعد أن أعاد إنتاج مقاطع فيديو لجدّه الراحل باستخدام الذكاء الاصطناعي، في قضية فتحت نقاشا حول أخلاقيات إحياء الموتى رقميا.

وداع ثم عودة بالذكاء الاصطناعي

في سبتمبر، نشر حساب "Kang Kang and Grandpa" رسالة مؤثرة أعلن فيها وفاة الجد المعروف باسم Grandpa Kang (الجد كانغ)، الذي توفي بسلام أثناء نومه. وجاءت الرسالة بصوت يحاكي صوت الجد نفسه، وقال فيها لمتابعيه: "لقد انتهت قصتنا معا، لكن عليكم أن تواصلوا أنتم قصصكم".

وكان الحساب، الذي يديره حفيده كانغ كانغ، قد اشتهر بمقاطع يظهر فيها الجد وهو يرتدي أزياء شارع عصرية، وجذب نحو 6 ملايين متابع خلال سنوات. وأطلق عليه كثيرون لقب "جد الدوبامين" إعجابا بروحه الشبابية رغم تقدمه في السن.

مقاطع أعادها الذكاء الاصطناعي

رغم أن كثيرين اعتقدوا أن الحساب انتهى بوفاة الجد، فإنه عاد في أكتوبر، بعد أكثر من شهر من الصمت، بمقاطع جديدة أُعيد فيها "إحياء" الجد عبر الذكاء الاصطناعي.

ومن بين هذه المقاطع:

- مشهد عاطفي بين الجد وحفيده الذي يظهر رضيعا.

- مقطع آخر يظهر فيه الجد وهو يقف في طابور لشراء أحذية رياضية شهيرة.

- في فيديو ثالث، يسأل كانغ كانغ جده إن كان حفيده في حياة سابقة، فيجيب: "لا توجد حيوات سابقة".

ثم ينتقل الفيديو إلى لقطات من عصور مختلفة، ويكرر الجد العبارة نفسها قبل 400 عام، و3000 عام، و10000 عام عندما كان رجلا بدائيا، وحتى قبل 50 مليون عام عندما كان سمكة ما قبل التاريخ.

جدل أخلاقي

رغم أن الفيديو لاقى انتشارا كبيرا بوصفه مادة ساخرة شائعة تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي، فإنه أثار أيضا نقاشا حول مدى أخلاقيته، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشخص متوفى لا يمكن الحصول على موافقته، حتى لو كان من أفراد العائلة.

رد الحفيد

في نوفمبر، رد كانغ كانغ على الجدل، موضحا أنه أراد مشاركة قصص "خلف الكواليس" بينه وبين جده، وهي قصص لم تتحول إلى فيديوهات في حياته. وأضاف أنه سيفكر جديا في الاستمرار باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا كان المحتوى يزعج المتابعين. وفيما بعد، أزيلت المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي من الحساب.

جدل أوسع

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها فكرة "إحياء" الأقارب المتوفين بالذكاء الاصطناعي الجدل. ففي أبريل، اشتهر شاب في مقاطعة هونان وسط الصين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج صور متحركة لأقارب متوفين لأكثر من 100 أسرة مفجوعة.

ويقول الشاب، ويدعى لي شياودونغ، إنه كان يصنع مقطعا لا يتجاوز 20 ثانية لكل متوفى، يظهر فيه وهو يرمش ويبتسم ويؤدي إيماءات حنونة، وأحيانا يتكلم أيضا.

وأوضح أنه كان ينفذ هذه المقاطع بناء على طلب أفراد العائلات. وقال إنه كان يحصل دائما على موافقة أقارب المتوفى، ويتلقى منهم ردود فعل ممتنة.

من جانبه، أشار أستاذ القانون في جامعة رنمين الصينية، شي جيايو، إلى أن الحقوق الشخصية للمتوفى يحميها القانون، وأن إنشاء أو مشاركة مقاطع "إحياء" بالذكاء الاصطناعي من دون موافقة الأقارب المقربين قد ينتهك تلك الحقوق، حتى لو لم تكن المقاطع لأغراض تجارية.