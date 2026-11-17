خبرني - توفي واحد من أشهر تجار المخدرات في المكسيك سيئ السمعة، ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، في المستشفى عن عمر ناهز 80 عاماً.

وكان فيليكس غاياردو يُعد على نطاق واسع أحد أكبر مهربي المخدرات في التاريخ، ويُنسب إليه بناء تحالف بين الجماعات الإجرامية في كولومبيا وكارتل المخدرات الذي كان يتزعمه في المكسيك.

وعُرف بلقب "العراب" أو "زعيم الزعماء"، وكان يتزعم كارتل "غوادالاخارا" شديد النفوذ، الذي هيمن على تجارة المخدرات في المكسيك خلال ذروة ازدهار تجارة الكوكايين في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي ذلك الوقت، ابتكر الكارتل أسلوب عمل جديداً في تجارة المخدرات لا يزال قائماً حتى اليوم. وكان فيليكس غاياردو محتجزاً لدى سلطات الدولة منذ عام 1989.

وسيظل اسم ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو يتردد في سجلات تاريخ تهريب المخدرات أكثر من أي اسم آخر، باستثناء بابلو إسكوبار ربما.

وقاد غاياردو المنظمة التي أحدثت تحولاً جذرياً في تهريب المخدرات بالمنطقة، من خلال الدخول في شراكة مع الكارتلات الكولومبية، ولا سيما كارتل "ميديين" التابع لإسكوبار، لدمج الإنتاج في منطقة الأنديز مع النقل عبر المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة.

وفي مرحلة ما، كان يُقدّر أن 80 في المئة من إجمالي الكوكايين الذي دخل الولايات المتحدة جاء من كارتل ميديين. ولعب فيليكس غاياردو ومنظمته دوراً رئيسياً في تهريبه.

وفي أوج نفوذه، مارس كارتل غوادالاخارا بقيادة فيليكس غاياردو، تأثيراً هائلاً على السياسة وأجهزة إنفاذ القانون في المكسيك، إذ كان يسيطر على شبكات شرطية كاملة وعلى حكومات ولايات.

وفي عام 1985، بدأ الخناق يضيق على قادة الكارتل بعد تعذيب عميل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنريكي "كيكي" كامارينا وقتله.

وكان كامارينا أثار غضبهم بعدما اكتشف مزرعة ضخمة للماريغوانا في ولاية تشيهواهوا تعود للجماعة الإجرامية، ثم دمرها.

وأثار مقتله واحدة من أكبر حملات المطاردة التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في أمريكا الشمالية.

وفي عام 1989، أُلقي القبض على فيليكس غاياردو وحُكم عليه بالسجن لعقود. ونظراً لتدهور حالته الصحية، مُنح الإقامة الجبرية في عام 2022، لكن مشكلات تقنية تتعلق بمراقبته إلكترونياً عبر سوار الكاحل حالت دون نقله. وتوفي في المستشفى في مسقط رأسه غوادالاخارا.

في ثمانينيات القرن الماضي، تعرّف خواكين "إل تشابو" غوزمان إلى فيليكس غاياردو، الذي أوكل إليه مسؤولية إدارة الجوانب اللوجستية لمنظمة تهريب المخدرات التابعة له.

ومن رحم تفكك منظمة فيليكس غاياردو بعد اعتقاله، برز كارتل سينالوا بقيادة غوزمان، الذي أصبح بدوره اسماً مرادفاً لتهريب المخدرات على نطاق واسع.

وفي عام 2019، حُكم على غوزمان بالسجن مدى الحياة بتهم شملت تهريب المخدرات وغسل الأموال، وذلك عقب واحدة من أبرز المحاكمات في التاريخ الأمريكي الحديث.

وجُسدت حياة فيليكس غاياردو في عدد من البرامج التلفزيونية، من بينها مسلسل "ناركوس: المكسيك" على منصة نتفليكس. وتناول المسلسل صعوده إلى السلطة، وكذلك علاقته بغوزمان.