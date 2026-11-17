خبرني - في خطاب ألقاه قبيل قمة مرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، رأى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن بلاده خسرت أكثر مما ربحت جراء مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه خلال مأدبة عمدة لندن يوم الاثنين، شبّه آندي بيرنهام اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بقصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"، مشيراً إلى أن "خروجاً متشدداً بلا داعٍ" خلق عقبات أمام الشركات، وأن الوعد بـ"استعادة السيطرة" لم يتحقق.

ومن المقرر أن يوقع بيرنهام اتفاقيات جديدة مع التكتل الأوروبي، خلال قمة يوم الجمعة المقبل - تتعلق بقطاعات الغذاء والطاقة وحرية تنقل الشباب - وهي اتفاقيات وُضعت أسسها في عهد سلفه كير ستارمر.

من جانبه، اتهم حزب المحافظين حزب العمال بـ "محاولة إعادتنا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي".

وفي أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، صرح رئيس الوزراء بأنه سيبدأ، عقب القمة، مناقشات جديدة مع الاتحاد الأوروبي حول خيارات "علاقتنا طويلة الأمد".

ومع ذلك، حذّر بيرنهام من أن الأمر سيستغرق وقتاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الشعب البريطاني هو صاحب القرار في كل مرحلة".

واستبعد بيرنهام إجراء أي تغييرات جوهرية قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وفي معرض حديثه عن علاقة المملكة المتحدة الحالية بالاتحاد الأوروبي، قال بيرنهام: "الأمر أشبه بقصة ملابس الإمبراطور الجديدة، حيث لا يجرؤ أحد على قول الحقيقة الواضحة. حسناً، أنا أقول ما أراه بوضوح: بصراحة، الإمبراطور لا يرتدي شيئاً على الإطلاق".

وأضاف: "الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي حصلنا عليه لم ينجح. خسرنا أكثر مما كسبنا".

وقبيل القمة المرتقبة يوم الجمعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حدد بيرنهام ثلاثة معايير لأي اتفاق محتمل.

أولاً: يجب أن يتماشى الاتفاق مع التعهد الوارد في البرنامج الانتخابي لحزب العمال لعام 2024، الذي ينص على "عدم العودة إلى السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي، أو حرية التنقل".

كما أكد ضرورة أن يعمل الاتفاق على تحسين اتفاقية "بريكست" الأصلية، وتقريبها مما كان يتوقعه الناخبون حين أدلوا بأصواتهم في عام 2016.

وأخيراً، قال إن أي اتفاق يجب أن يجتاز "اختبار ميكرفيلد" من خلال تقديم تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للناس، في إشارة إلى الناخبين في دائرة بيرنهام الانتخابية ضمن منطقة مانشستر الكبرى.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق جديد يمثل "مكسباً للطرفين" ويعكس "نهجاً جديداً".

"نهج بعيد عن العدائية، ولا يقوم على حرق الجسور. بل ينبغي تبني نهج بناء وإيجابي، يُظهر قدرتنا على التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة".

وصرح بيرنهام بأن "بريطانيا عادت بقوة إلى الساحة الدولية"، مؤكداً أنها ستكون دولة "تقود انطلاقاً من قيمها".

وستسعى المملكة المتحدة خلال قمة هذا الأسبوع إلى الاتفاق على تعديلات إضافية للاتفاقية التي أبرمها رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، في مايو/أيار 2025، التي تغطي مجالات الصيد البحري والتجارة وغيرها.

وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد القمة، إلى مسودة اتفاق تهدف إلى إلغاء عمليات التفتيش - التي فُرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد - على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية.

وترى الحكومة أن هذا الاتفاق سيساعد في خفض التكاليف على الشركات، وقد يؤدي أيضاً إلى تراجع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

في المقابل، يرى منتقدو الاتفاق المرتقب أنه سيحول بريطانيا إلى طرف "ملزم باتباع قواعد" بروكسل، إذ ستضطر للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي دون أن تملك حق التصويت عليها.

كما جرى تعميم نصوص مماثلة لاتفاقات بشأن تداول الانبعاثات وبرنامج خاص بسفر الشباب وعملهم، على دول الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وكانت هذه الاتفاقات اقتربت من مرحلة الإنجاز النهائي في عهد كير ستارمر، ولم يتبقَ سوى تسوية بعض التفاصيل الدقيقة.

وخلال ترشحه في الانتخابات الفرعية بدائرة "ميكرفيلد" - التي مهدت عودته إلى البرلمان - تعهد بيرنهام بعدم "إعادة فتح" نقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه "لا يقترح عودة البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك، أعرب منذ توليه منصب رئيس الوزراء عن رغبته في استكشاف علاقة طويلة الأمد مختلفة مع التكتل الأوروبي.

وطرح خيارات مستقبلية محتملة تتراوح بين الإبقاء على العلاقة الحالية كما هي، أو الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، وصولاً إلى إجراء استفتاء جديد حول العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي تغييرات من هذا القبيل ستتطلب تفويضاً شعبياً، من خلال انتخابات عامة.

من جانبه، حذر بوريس جونسون -الذي كان رئيساً للوزراء حين غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2020، وهو من تفاوض على اتفاقية "بريكست" الأصلية- بيرنهام من "إهدار فترة ولايته" في الانشغال بملف أوروبا.

وصرح جونسون لصحيفة "ديلي تلغراف" بأنه يعتقد أن الشعب البريطاني سيؤيد مجدداً خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا ما دفع بيرنهام نحو إجراء تصويت آخر حول هذه القضية.

وقال جونسون للصحيفة: "من الجنون تصعيد قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتصبح أولويتك السياسية".

وأضاف: "سيقوده هذا الموقف إلى الإضرار بنفسه وبحزبه، وعليه أن يتخلى عنه لأنه لن يفوز من خلاله، لأن الواقع هو أن الناس ليسوا سذجاً".

واتهم أليكس بورغارت، نائب زعيم حزب المحافظين، بيرنهام بـ "إعادة فتح نقاش حسمته البلاد منذ زمن طويل، في حين يتجاهل التحديات التي تواجه بريطانيا اليوم".

من جانبه، صرّح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بأن إحدى "المزايا الرئيسية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أنها لم تعد مضطرة إلى "الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي السخيفة"، مجادلاً بأن أي شكل من أشكال المواءمة قد يؤثر سلباً على السياسة التجارية للبلاد.

أما حزب الديمقراطيين الأحرار، وصف مسودة الاتفاق المتعلقة بصادرات الأغذية بأنها "مجرد ترقيع وليست حلاً جذرياً"، مؤكداً أن "الحل الحقيقي يتمثل في العودة إلى السوق الموحدة وإقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، دعا حزب الخضر في إنجلترا وويلز إلى عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الجمركي، فيما كان زعيم الحزب زاك بولانسكي قال في وقت سابق إن "العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي تظل الخيار الأفضل للمملكة المتحدة".