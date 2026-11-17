خبرني- أكد النقيب في إدارة السير محمد الدروبي، الثلاثاء، أن انسيابية الحركة المرورية في العاصمة عمّان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة والتزامهم بقواعد وأولويات المرور، مشيرا إلى أن الحركة الصباحية تشهد كثافة ونشاطا في مختلف المحاور الرئيسية ومداخل العاصمة، لكنها تسير بانسيابية.

وقال الدروبي، إن كوادر إدارة السير باشرت منذ ساعات الصباح الباكر تنفيذ خططها المرورية ومتابعة جاهزية الطرق، مبينا أن الاختصاص المروري لم يشهد عوائق مؤثرة في الحركة، باستثناء بعض التعطلات البسيطة واللحظية التي جرى التعامل معها من خلال رقباء السير والونشات الميدانية.

وأوضح أن ذروة الحركة المرورية تتزامن مع توجه طلبة المدارس والجامعات والمواطنين إلى أماكن عملهم، ما يرفع كثافة السير على مداخل العاصمة والتقاطعات والشوارع الرئيسية، لافتا إلى نشاط الحركة على طريق المطار، وشارع الملك عبدالله الثاني، وشارع الاستقلال، ومحيط الجامعة الأردنية، وشارع زهران.

وأضاف أن كوادر إدارة السير تعمل على تنظيم الحركة وفصل المسارب ومعالجة العوائق، فيما تتابع غرفة العمليات حركة المركبات عبر كاميرات المراقبة، وتعمل على موازنة توقيتات الإشارات الضوئية بحسب حجم الحركة المرورية، إلى جانب استخدام خرائط جوجل لمتابعة الحوادث والتعطلات وتوجيه رقباء السير إلى مواقعها.

وشدد الدروبي على ضرورة التزام سائقي المركبات بقواعد وأولويات المرور، والتمهل أثناء القيادة، خصوصا في محيط المدارس والأسواق التجارية، وتحديد المسرب المناسب للوجهة وترك مسافة أمان بين المركبات، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على انسيابية السير.

ودعا المشاة إلى الالتزام بالسير على الأرصفة وعبور الطرق من الأماكن المخصصة، بما في ذلك جسور وممرات المشاة، كما أكد أهمية التزام الركاب بوضع حزام الأمان، ولا سيما الجالسين في المقاعد الأمامية.

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، حذر الدروبي من توقف بعض السائقين بدافع الفضول لمشاهدة الحوادث، لما يسببه ذلك من إعاقة وصول الجهات المختصة إلى مواقعها والتعامل معها، داعيا إلى عدم التجمهر وترك المجال أمام فرق الاختصاص.

وأشار إلى أنه في حال وقوع حادث مروري نتجت عنه أضرار مادية بسيطة، يمكن للسائقين تحريك المركبات إلى أقصى يمين الطريق والإبلاغ على الرقم 1911، موضحا أن مندوبي الحوادث يمتلكون الخبرة اللازمة لتحديد أسباب وقوع الحوادث والتعامل معها.

وأكد الدروبي أن المحافظة على السلامة المرورية تتطلب تكاتف الجهود والوعي بالمسؤولية، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق وتجنب الحوادث، إلى جانب استمرار عمل كوادر إدارة السير على تحسين انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الاختصاص.