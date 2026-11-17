خبرني - قالت شركة مطارات دبي الثلاثاء إن مطار دبي الدولي استقبل 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل تأثر حركة السفر في المنطقة بالاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأدت الحرب إلى اضطرابات شديدة في حركة السفر في أنحاء المنطقة هذا العام، بعدما أغلقت عدة دول مجالاتها الجوية بشكل متقطع في بداية الصراع.

واستعادت شركات طيران خليجية، التي تعد من بين الأكبر في العالم، عملياتها تدريجيا لكن الهجمات التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على السعودية في الآونة الأخيرة ألقت بظلال من الشك على آفاق التعافي الكامل.

واستقبل مطار دبي الدولي، أحد أكثر مراكز السفر الدولي ازدحاما، 18.8 مليون مسافر في الربع الثالث، بانخفاض 22.1 بالمئة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي بول جريفيث، إن الشركة تتوقع أن تصل حركة المسافرين في المطار إلى 70 مليون مسافر هذا العام.

وقالت مطارات دبي إن بعض شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى المنطقة بسبب الحرب بدأت استئناف رحلاتها إلى دبي خلال الأشهر الماضية، ومنها الخطوط الجوية البريطانية.

وأضافت الشركة أن حركة السفر المباشر وحركة العبور بقيتا متوازنتين إلى حد كبير خلال العام، بما يؤكد دور مطار دبي الدولي بوصفه بوابة إلى إمارة دبي ونقطة ربط للسفر العالمي.