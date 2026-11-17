خبرني - تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلت بشكل لافت في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد ما أثار تفاعلاً واسعاً.

فقد شهد مسجد الحامدية الشاذلية في القاهرة، مساء الاثنين، حضوراً كبيراً لعدد من نجوم الوسط الفني، خلال مراسم عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد، التي تحولت إلى مناسبة شهدت الظهور الأول لصاحبة "جرح تاني" بعد فترة من الغياب.

وحرصت شيرين على تقديم واجب العزاء ومواساة المايسترو المصري، فيما حضر مراسم العزاء الفنانان محمد هنيدي وعلاء مرسي، إلى جانب عدد من الفنانين والشخصيات الفنية.

⚫️ شيرين عبد الوهاب وابنتها هنا في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد https://t.co/LwHa0mzPqc — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 16, 2026

في المقابل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثّق وصول الفنانة المصرية إلى مراسم العزاء، حيث ظهرت مرتدية جلابية، ولاحظ متابعون زيادة في وزنها.

يأتي ذلك، فيما تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لخوض تجربة غنائية جديدة ومختلفة، تجمعها بابنتها هنا، من خلال ديو غنائي مرتقب تستعدان لطرحه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل الظهور الغنائي الأول لهما معاً.

مفاجأة

وكشفت هنا عن المفاجأة عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة تجمعها بوالدتها، ووجهت رسالة إلى محبي شيرين دعتهم خلالها إلى التفاعل مع الصورة وإعادة نشرها ومتابعة حسابها، تمهيداً للإعلان عن المشروع الغنائي الجديد.

وأعلنت هنا في رسالتها تحضيرها لأغنية مشتركة مع والدتها، مشيرة إلى أن تفاصيل الديو ستُكشف قريباً.

في حين، أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين متابعي الفنانة المصرية، الذين أبدوا حماسهم لسماع جديدها.