خبرني - من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الفلبين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة، في زيارة دولة يتوقع أن تواجه احتجاجات على السياسة الخارجية الأميركية.

ومن المتوقع أن يصل ترمب إلى مانيلا برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو، بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتسليم الرئيس فرديناند ماركوس جونيور الرئاسة الدورية السنوية للتكتل إلى سنغافورة.

وعلى بعد عدة كيلومترات من مقر القمة، تجمع مئات النشطاء اليساريين والطلاب وأفراد الشعوب الأصلية، في اعتصام يستمر ثلاثة أيام احتجاجاً على زيارة ترمب.

واتهمت منظمة كاراباتان الحقوقية ترمب باتباع سياسات تسببت في الموت والدمار في أنحاء العالم، وانتقدت ماركوس جونيور لاستقباله في الفلبين.



ومن المقرر أن يشارك ترمب في قمة خاصة مع قادة آسيان، واجتماع للحوار الأمني الرباعي (كواد) بمشاركة قادة اليابان والهند وأستراليا، إلى جانب مأدبة عشاء يستضيفها ماركوس جونيور لقادة آسيان وشركاء الحوار مع التكتل.

ومن المقرر أن يلتقي ترمب ماركوس جونيور قبل ظهر الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن قضايا الدفاع والأمن والاقتصاد، قبل توجهه إلى مدينة شنتشن الصينية في وقت لاحق من اليوم نفسه للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وخلال اجتماع آسيان زائد ثلاثة، الذي عُقد قبل وصول ترمب، شدد ماركوس جونيور وممثلون عن اليابان والصين وكوريا الجنوبية على ضرورة تعزيز التعاون في ظل الصراعات والاضطرابات العالمية.

وقال ماركوس جونيور: "في وقت يتزايد فيه التشرذم، تواصل آسيان زائد ثلاثة إبقاء بلداننا منخرطة في العمل على تحقيق الرخاء المشترك".