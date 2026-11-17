خبرني - يتمتع الفنان أحمد حلمي بمكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي، بعدما استطاع على مدار سنوات طويلة أن يصنع لنفسه مساحة مختلفة في عالم الكوميديا، معتمداً على أسلوب يجمع بين خفة الظل والبساطة والقدرة على تقديم شخصيات قريبة من تفاصيل الحياة اليومية.

ولم يكن نجاحه قائماً على إضحاك المشاهد فحسب، بل ارتبط أيضاً بقدرته على توظيف الكوميديا في مناقشة قضايا إنسانية واجتماعية، وتقديم أبطال يحملون بداخلهم تناقضات ومشكلات تجعل الجمهور يرى جانباً من نفسه على الشاشة.



ومنذ بداياته السينمائية، حرص حلمي على التنوع في اختياراته، فقدم أعمالاً تجاوزت حدود الكوميديا التقليدية، وناقشت موضوعات تتعلق بالأسرة والعلاقات الإنسانية والبحث عن الذات، كما تعاون مع عدد من المخرجين والمؤلفين أصحاب الرؤى المختلفة، وهو ما ساعده على تطوير أدواته الفنية وعدم الاكتفاء بالنجاحات السابقة.

وبعد فترة من الغياب عن السينما، يعود أحمد حلمي من خلال فيلم "حدوتة"، الذي يمثل محطة جديدة في مشواره، خاصة مع اعتماده على فكرة مختلفة وشخصية احتاجت منه إلى تحضير ودراسة قبل الوقوف أمام الكاميرا.

وخلال حديثه مع "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن الفيلم، كشف حلمي عن تفاصيل من كواليس العمل، وأسباب تمسكه بالمشروع، كما تحدث عن رؤيته للكوميديا وعلاقته بزملائه من الفنانين، ووجه رسالة إلى جمهوره بعد فترة انتظار طويلة.



تحدث الفنان أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد فترة غياب، معرباً عن سعادته بلقاء الجمهور مجدداً من خلال فيلم "حدوتة"، وقدم اعتذاراً عن التأخر في تقديم عمل جديد.

وأوضح أن غيابه لم يكن أمراً مقصوداً، وإنما تداخلت ظروف الحياة مع خطواته الفنية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى العودة بعمل يستحق انتظار الجمهور، وأن ينال الفيلم الجديد إعجاب المشاهدين ويكون عند حسن ظنهم.

وكشف حلمي عن تمسكه بتقديم فيلم "حدوتة"، موضحاً أن اقتناعه بالفكرة كان الدافع الأساسي وراء رغبته في تنفيذ المشروع، حتى مع تعطل بعض خطواته وتأخر خروجه إلى النور.

وأضاف أنه تعامل مع الفيلم بكل ما لديه من جهد وإخلاص، لكنه يرى أن الحكم النهائي على التجربة يظل من حق الجمهور، الذي يمثل رأيه أهمية كبيرة بالنسبة إليه، خاصة أن الفنان لا يستطيع أن يكون حكماً محايداً على العمل الذي شارك في صناعته.



وعن تحضيراته للدور، كشف أحمد حلمي أنه استعان بأطباء نفسيين وأجرى معهم نقاشات ودراسات لفهم أبعاد الشخصية التي يقدمها، موضحاً أن ما جذبه إليها هو ما تحمله من أسرار وتعقيدات نفسية، وهو ما تطلب منه الاقتراب من عالمها ومحاولة استيعاب دوافعها وطريقة تفكيرها.

وأشار إلى أن الفيلم يطرح فكرة مهمة تتعلق بالصحة النفسية، وهي أن الإنسان قد يظن أنه بخير، بينما يكون في حاجة إلى مساعدة متخصصة، مؤكداً أن التعامل مع المشكلات والاعتراف بوجودها يمثلان بداية الطريق نحو حلها.

وتطرق حلمي إلى رؤيته لفن الكوميديا، مؤكداً أنها ليست مهمة سهلة كما قد يتصور البعض، بل تحتاج إلى مجهود ودقة في اختيار الموضوع وطريقة تقديمه، لافتاً إلى اهتمامه بالأعمال التي تتناول موضوعات تمس الإنسان وتقترب من مشكلاته وتفاصيل حياته.

وأوضح حلمي أن فريق العمل كان يفكر في إقامة عرض خاص للفيلم يومي 9 أو 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن تأخر موعد طرحه إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامن مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مما دفعهم إلى عدم إقامة احتفالية خاصة في هذا التوقيت، احتراماً لموعد افتتاح المهرجان.

واختتم حلمي حديثه بالتعبير عن أمله في أن يلقى "حدوتة" قبولاً لدى الجمهور، مؤكداً أن ما يشغله في النهاية هو وصول العمل إلى المشاهدين ونجاحه في ترك أثر لديهم، بعد تجربة وصفها بأنها تستحق الجهد الذي بذله فريق العمل في تنفيذها.