خبرني - قالت وزارة البيئة إن الأردن يتجه إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتفعيل الاقتصاد الدائري الرقمي، من خلال العمل على توزيع ماكينات الاسترجاع العكسي (RVM) في أماكن متفرقة من العاصمة، عبر شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير.

وأوضحت الوزارة، أن مبدأ عمل هذه الماكينات يقوم على استبدال العبوات البلاستيكية (PET) بنقاط تحفيزية.

وكانت شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير قد أعلنت تركيب 15 آلة لاستبدال العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، فيما يُعرف بآلات الاسترجاع العكسي، وتستهدف تركيب 200 آلة خلال العامين المقبلين.

ولفتت الوزارة إلى أنه تجري حاليا دراسة إمكانية منح جواز سفر لكل بطارية من بطاريات المركبات الهجينة أو الكهربائية في الأراضي الأردنية، لتتبعها في جميع مراحل حياتها وضمان التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئيا.

وقالت الوزارة إنه يجري العمل حاليا على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المعلومات الوطني لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بالنفايات، بما في ذلك كمياتها وأنواعها والمنشآت العاملة في إعادة تدويرها، وأتمتة الخدمات المرتبطة بإدارة النفايات.

وحول كيفية التعامل محليا مع مخلفات بطاريات المركبات الكهربائية، قالت الوزارة إنه يتم التعامل مع بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة من خلال 4 جهات مرخصة لاستقبالها، حيث تُجمع ثم تُصدّر إلى خارج المملكة، وفقا لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وتحدثت الوزارة عن وجود مستودع في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، مجهز لاستقبال بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية.

وحول المقصود بجواز السفر، قالت الوزارة إنه برنامج تتبع يُعنى بجميع مراحل حياة البطارية، بدءا من استيرادها وتركيبها وصيانتها، وصولا إلى إتلافها وإعادة تدويرها، بحيث تكون لكل بطارية هوية تعريفية خاصة بها.

وبحسب الخطة الوطنية لإدارة النفايات الخطرة 2026-2030، التي اطلعت عليها "المملكة"، والمتعلقة بملخص جرد توليد النفايات الخطرة ومعالجتها في الأردن لعام 2024، فإن التوليد السنوي لبطاريات المركبات المستهلكة (الرصاص والنيكل والليثيوم) بلغ 14,679 طنا، فيما بلغ حجم المعالجة والتصدير السنوي 13,040 طنا، وبلغت الفجوة السنوية 1,639 طنا.

وبحسب تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، فإن بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة تُعرّف بأنها البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي وتم استهلاكها، ولا يمكن إعادة شحنها واستخدامها، وتتكون من الصندوق والغطاء وعازلات الصفائح، وتحتوي على مادة سائلة (حامض أو قاعدة أو جل)، ويكون البلاستيك والإلكتروليت أو السائل الموجود فيها قابلا لإعادة التدوير.

كما عرّفت التعليمات بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة بأنها البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي، والمستخدمة لتشغيل المركبات التي تعمل بشكل أساسي بمحركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب توفير نظام كهربائي مساعد يدعم منظومة القوة الأساسية، بحيث تعمل المركبة بمنظومة قوة هجينة تجمع بين الكهرباء والوقود البترولي في جسم المركبة، بالإضافة إلى البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية بالكامل.

وكشفت الوزارة في تصريحات سابقة لـ"المملكة" عن تصدير 720 طنا من بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة خلال عام 2024، مشيرة إلى إصدار إجراءات عمل معيارية للتعامل مع حوادث بطاريات الليثيوم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، تتضمن آلية للتعامل مع البطاريات الناتجة عن حوادث السير.