خبرني - بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، بعد اضطرابات واسعة استمرت ثلاثة أيام، أعقبت أمرا أصدرته سلطات الطيران الأميركية بوقف إقلاع الرحلات بسبب خلل في أنظمة الاتصالات.

ويعد قرار وقف إقلاع الرحلات، الذي صدر بعد ظهر الجمعة، الثاني من نوعه على مستوى البلاد منذ تعليق حركة الطيران في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001. وعزت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإجراء إلى خلل طرأ أثناء تحديث معدات الاتصالات.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت أوير" لتعقب حركة الطيران إلغاء أكثر من 250 رحلة مرتبطة بالولايات المتحدة، تشمل الرحلات الداخلية والرحلات من البلاد وإليها، كانت مقررة الاثنين، في تحسن كبير مقارنة بإلغاء أكثر من 2300 رحلة الأحد.

كما سجلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة مقررة الاثنين، مقارنة بأكثر من 10 آلاف رحلة في اليوم السابق.

وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز" الاثنين بحدوث عطل واسع النطاق في أنظمتها أدى إلى تأخير بعض الرحلات لفترة وجيزة، قبل استئنافها.

وسعت إدارة ترامب إلى طمأنة المسافرين بشأن أسباب الاضطراب، الذي أثار تساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية في أكبر اقتصاد في العالم، والذي طالما تباهى بتفوقه التكنولوجي.

وقال ترامب، قبيل مغادرته الاثنين في زيارة إلى الصين، إن اضطرابات حركة الطيران تعود إلى "تقادم المعدات والأعطال التي أصابتها"، محملا الإدارة السابقة المسؤولية.

وأضاف للصحافيين: "نسعى منذ عامين إلى الحصول على التمويل اللازم لإصلاح هذا النظام"، محيلا المسؤولية إلى الكونغرس.

وعزت السلطات الاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران الجمعة إلى أعطال في كابلات اتصالات مراقبة الحركة الجوية خلال أعمال تحديث النظام. وحمّل ترامب إدارة سلفه جو بايدن المسؤولية، داعيا الكونغرس إلى إقرار تمويل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية المتقادم.

وأثار وقف إقلاع الطائرات مخاوف بشأن حالة البنية التحتية في الولايات المتحدة، إلى جانب ما أحدثه من اضطراب في حركة السفر.

ورفض وزير النقل شون دافي الدعوات إلى استقالته، مؤكدا أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل، بحسب قوله، أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.

وطالب دافي بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديثه، داعيا الكونغرس، الذي يملك سلطة إقرار الإنفاق الحكومي، إلى "الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة".

لكن الديمقراطيين ردوا بأن الكونغرس، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، كان بإمكانه اتخاذ هذه الخطوة.