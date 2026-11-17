خبرني - أصيب سائق يعمل لدى شركة "أوبر"، وهو أمريكي من أصل صومالي، باعتداء عنيف في مدينة هوبكنز بولاية مينيسوتا الأمريكية، فجر السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أسفر عن إصابته بجروح بالغة أدخلته المستشفى في حالة حرجة، وسط اتهامات من عائلته بأن الاعتداء قد يكون مدفوعا بالكراهية بسبب هويته الصومالية، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابساته ودوافعه.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، عثرت الشرطة على السائق، محمد يوسف، مصابا بجروح خطيرة بالقرب من تقاطع طريقي هوبكنز كروسرود ومينيتونكا بوليفارد، بعدما استجابت لبلاغ عن وجود مركبة مشبوهة نحو الساعة 1:20 من فجر السبت.

اعتداء وحشي وإصابات بالغة

ونقلت عائلة يوسف أن الاعتداء بدأ بعدما سأله أحد الركاب عن اسمه، وعندما أجابه بأنه "محمد"، أبدى الراكب انزعاجه من الاسم، وهاجم السائق وخنقه من الخلف، ثم استولى على السيارة ودهسه بها عدة مرات.

وقال مصطفى عثمان، نجل يوسف، لموقع "ذا صومالي بريف"، إن المعتدي دهس والده بسيارته عدة مرات. وأوضح عبد الناصر علي، ابن عم السائق، أن يوسف عُثر عليه لاحقا في خندق على بعد نحو ميل من الطريق.

وأصيب يوسف بكسور في ساقيه وأضلاعه، وانهيار في الرئتين، وإصابة في العمود الفقري، فضلا عن إصابات داخلية بالغة، بحسب رواية عائلته، التي أكدت أنه نقل إلى مركز هينيبين الطبي وأنه لا يزال في غيبوبة.

واعتبر أفراد من عائلة يوسف أن الاعتداء يحمل شبهة جريمة كراهية، إذ قال أحد أقاربه، ممن كانوا إلى جانبه في المستشفى: "هذه جريمة كراهية صريحة. لقد خلق سياسيونا هذه البيئة العدائية".

تحقيقات ومطالبات بكشف الدوافع

قالت شرطة هوبكنز إنها تحقق في الاعتداء، موضحة أن عناصرها عثروا على مشتبه فيه في مكان قريب من موقع الحادث واحتجزوه.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى ارتباط الواقعة بخدمة النقل التشاركي "أوبر"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

ولم تعلن الشرطة تصنيف الاعتداء رسميا جريمة كراهية حتى الآن، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالتحقيق في احتمال وجود دوافع عنصرية أو دينية وراءه.

وفي هذا السياق، أعلن فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينيسوتا، بالتعاون مع قادة من المجتمع المحلي ومسؤولين منتخبين وممثلين عن سائقي خدمات النقل التشاركي، عزمه عقد مؤتمر صحفي في مركز هينيبين الطبي، للمطالبة بتحقيق العدالة وكشف ملابسات الاعتداء.