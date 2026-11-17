خبرني - تحولت المباراة النهائية لبطولة ولاية ساو باولو البرازيلية لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما إلى ساحة اشتباكات بالأيدي، بعدما اندلعت مشاجرة جماعية بين لاعبات كورينثيانز وفيروفياريا، انتهت بـ3 حالات طرد على خلفية الأحداث.

وشهدت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب أرينا فونتي لومينوزا بمدينة أراكوارا، مشاهد عنيفة في الدقيقة 31 من الشوط الثاني، بعدما تدخلت لاعبة كورينثيانز غابي جوردي على لاعبة فيروفياريا آنا كارلا فيتوريا فيانا ليما، المعروفة باسم "ميغا"، التي ردت بركلة، قبل أن تتطور الواقعة إلى اشتباكات بين لاعبات الفريقين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل اللكمات والركلات، فيما تعرضت لاعبة كورينثيانز ميل لكمة أسقطتها أرضا، واستدعت تدخل الطاقم الطبي.

وتوقفت المباراة لنحو 6 دقائق، قبل أن تستأنف بعد قرار التحكيم طرد ميغا من فيروفياريا، ومدربة كورينثيانز جوليا باسيرو، إلى جانب اللاعبة إيمي التي كانت على مقاعد البدلاء.

كورينثيانز يعلن اللجوء إلى الشرطة

وأصدر كورينثيانز بيانا رسميا أدان فيه الاعتداءات التي ارتكبتها لاعبة فيروفياريا، معتبرا أن أعمال العنف تتعارض مع مبادئ الاحترام والانضباط والروح الرياضية.

وأكد النادي عزمه تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة، ورفع احتجاج إلى اتحاد ساو باولو لكرة القدم، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح.

من جانبه، أدان اتحاد ساو باولو لكرة القدم الاشتباكات، مؤكدا أن السلوك العدواني غير مقبول داخل الملاعب أو خارجها، خصوصا في كرة القدم النسائية التي تشهد نموا متزايدا.

وأوضح الاتحاد أنه سيتابع تطورات القضية ويحيلها إلى الجهات المختصة بالعدالة الرياضية للتحقيق والنظر في العقوبات المناسبة.