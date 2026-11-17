خبرني - استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد من المواطنين، برصاص مستوطنين، في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة 10 آخرين، وفق ما أفاد به مستشفى أريحا الحكومي.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، لشاب أصيب في الفخذ وسيدة أصيبت في الرأس، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مدينة أريحا الجنوبي، عقب أنباء عن وقوع حادثة دهس في منطقة المستوطنات القريبة من المدينة، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في بلاغ أولي بشأن الحادثة.