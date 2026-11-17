خبرني - أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، استثمار 3.4 مليارات دولار لتوسيع مصنعها في ألمانيا، بهدف رفع قدرته الإنتاجية مستقبلا إلى مليون سيارة ذاتية القيادة من طراز "سايبركاب" سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة أن الاستثمار الجديد سيخصص لإنشاء منشأة إنتاج إضافية في مصنع غرونهايده قرب برلين، بما يمهد لتحويله إلى أكثر مصانع تسلا تقدما من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم.

ويأتي التوسع في مصنع تسلا الوحيد بأوروبا في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية ضغوطا متزايدة بفعل المنافسة الصينية، إذ تعتزم فولكسفاغن إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، بينما أعلنت مرسيدس بنز تجميد استثماراتها في ألمانيا ودراسة إغلاق بعض مصانعها.

وكانت تسلا كشفت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن سيارة "سايبركاب" ذات المقعدين، التي تعمل دون مقود أو دواسات، وتستخدم حاليا في بعض المدن الأمريكية ضمن خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي".

وأكدت الشركة أن التوسعة ستوفر فرص عمل جديدة، فيما وصف رئيس حكومة ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه الاستثمار بأنه خطوة ذات أهمية اقتصادية كبيرة تعزز مكانة ألمانيا مركزا صناعيا.

وكان المصنع قد حصل عام 2024 على الموافقة لتوسيعه، رغم اعتراضات سكان محليين وناشطين بيئيين على تداعيات المشروع.