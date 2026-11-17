خبرني - أجرى وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة المواصلات موشيه بن زكن، اليوم الاثنين، محادثات في الإمارات مع مسؤولين في قطاعي الطيران والأمن لبحث استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الوفد التقى الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث، ومسؤولين إماراتيين في قطاع الطيران، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال شهر يسمح للشركة ببدء بيع تذاكر الرحلات المقررة في مارس وأبريل 2027.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تربط عودة شركات الطيران الإسرائيلية إلى أجوائها باستئناف رحلات "فلاي دبي" إلى إسرائيل، فيما تسعى الشركة الإماراتية إلى استئناف عملياتها في أقرب وقت.

وبالتوازي، أجرى الوفد محادثات مع مسؤولين أمنيين إماراتيين للتوصل إلى تفاهمات تلبي متطلبات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وتتيح استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى الإمارات.

ومن بين الخيارات المطروحة تسوية بشأن إجراءات التفتيش الأمني، تتضمن استخدام تقنيات مماثلة للتصوير المقطعي المحوسب (CT)، المعتمدة دوليا في عمليات الفحص الأمني.

وبحسب الصحيفة، عرضت "فلاي دبي" الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الثغرات التي كشفتها محاولة السيطرة على إحدى طائراتها في 30 سبتمبر الماضي، بينما قدم الجانب الإسرائيلي مطالبه الأمنية.

وفي تطور متصل، نقلت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الاثنين، عن وزارة المواصلات الإسرائيلية أن الوفد سيجري الثلاثاء 17 نوفمبر محادثات مع شركة "طيران الإمارات"، لبحث إمكانية تشغيل رحلات إلى إسرائيل.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن شركة "الاتحاد للطيران" طلبت زيادة عدد مواعيد الإقلاع والهبوط المخصصة لها بسبب ارتفاع الطلب، لكن إسرائيل رفضت توسيع حصتها قبل السماح لشركاتها باستئناف رحلاتها إلى الإمارات.

وتأتي المحادثات في ظل استمرار تعليق الرحلات بين تل أبيب ودبي حتى 15 ديسمبر المقبل، وفقا لتقارير إسرائيلية، فيما تواصل "الاتحاد للطيران" تشغيل خط تل أبيب وأبوظبي.

وكانت "فلاي دبي" قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل عقب حادث وقع في 30 سبتمبر، عندما حاول مساعد طيار عُماني السيطرة على رحلة متجهة إلى تل أبيب وعلى متنها 174 راكبا، قبل إحباط المحاولة وهبوط الطائرة اضطراريا في مطار تبوك السعودي.

وفي 15 نوفمبر، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الوفد الإسرائيلي سيطلع على نتائج التحقيق الإماراتي في الحادث، على أن تقرر وزارة المواصلات الإسرائيلية لاحقا ما إذا كانت ستسمح باستئناف رحلات الشركة.