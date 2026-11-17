خبرني _ اشتكى عملاء عدد من البنوك الأمريكية الكبرى من صعوبات الوصول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف، وذلك وفقا لبيانات موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع انقطاعات الخدمات الرقمية.

وشملت المؤسسات المالية المتأثرة كلا من "جيه بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أمريكا"، و"ويلز فارغو"، و"يو إس بنك"، إلى جانب بلاغات إضافية طالت شبكة الدفع "زيل" (Zelle) ومقرضين آخرين مثل "ترويست" (Truist).

وسجل الموقع آلاف الشكاوى من المستخدمين الذين واجهوا مشاكل في تسجيل الدخول، وعرض أرصدة الحسابات، وإتمام المعاملات، وتحويل الأموال.

وتصدر بنك "تشيس" قائمة البلاغات بأكثر من 4000 إلى ما يزيد على 5000 شكوى خلال فترة ما بعد الظهر، فيما سجل "بنك أوف أمربكا" ما بين 1500 ونحو 2000 بلاغ، وسجل كل من "ويلز فارغو" و"يو إس بنك" مئات الشكاوى.

كما ظهرت لبعض عملاء "تشيس" رسالة داخل التطبيق تفيد بأن بعض الخدمات غير متاحة حاليا، ونحن نعمل على إصلاحها، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.

وأرجع متحدث باسم بنك "تشيس" المشكلة إلى عطل تقني وليس إلى هجوم سيبراني، قائلا: "بسبب مشكلة تقنية، تستغرق بعض المعاملات وقتا أطول من المعتاد لإتمامها، لكن العملاء لا يزالون قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

من جهته، أشار بنك "ويلز فارغو" على موقعه الإلكتروني إلى أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت غير متاحة بشكل مؤقت.

وتأتي هذه الانقطاعات في أعقاب عطل كبير ضرب شركة "مايكروسوفت" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية وأثر على خدمات "أوتلوك" و"تيمز" وغيرها، حيث أكدت "مايكروسوفت" أن الحادث السابق نجم عن مشكلة تقنية ولم يكن مرتبطا بهجوم إلكتروني، دون ثبوت أي صلة رسمية بين عطل "مايكروسوفت" وانقطاعات البنوك.