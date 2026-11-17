خبرني - أدى نقص تمويل العمل الإنساني إلى رفع خطر وقوع اللاجئين، ولا سيما الأطفال، ضحايا للاتجار بالبشر أو الاستغلال، حسبما أكدت الأمم المتحدة.

جاء ذلك في دراسة مشتركة أجرتها جامعة أكسفورد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، خلصت إلى أن تقليص تمويل عمل المنظمات الإنسانية يزيد احتمال تعرض اللاجئين للاتجار بالبشر أو الاستغلال.

وقال معدو الدراسة إن خفض التمويل يرفع خطر أن يقع اللاجئون، وخاصة الأطفال، ضحايا للاتجار بالبشر أو الاستغلال أو سوء المعاملة، لأن أنظمة الحماية التي تضمن سلامة الناس تضعف. ويركز التقرير على بنغلاديش وإثيوبيا، وهما دولتان كبيرتان تستقبل كل منهما أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء.

وتشير الدراسة إلى أن ضعف خدمات الحماية، ومنها المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وتدابير منع العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال، يزيد من تعرض اللاجئين لمخاطر العمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال.

ففي بنغلاديش ارتفع عدد حالات الاتجار بالبشر المكتشفة في أكبر مخيم للاجئين في العالم، قرب كوكس بازار بنسبة 28% بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفعت نسبة الضحايا من الأطفال إلى 17%. وفي الفترة نفسها، انخفضت ميزانية العمليات التشغيلية للمفوضية بأكثر من 8%، وبلغ عجز التمويل قياسا إلى الاحتياجات الإجمالية 59%.

وفي إثيوبيا، أدى تقليص التمويل إلى انخفاض كبير في حجم خدمات حماية الأطفال اللاجئين، رغم أن الأطفال يشكلون 52% من إجمالي عدد اللاجئين في البلاد. وفي عام 2025، لم تمول أنشطة المفوضية في إثيوبيا إلا بأقل من الثلث. وقال التقرير إن ست منظمات شريكة للمفوضية في إثيوبيا اضطرت إلى خفض موظفيها بنحو النصف تقريبا.

وبين عامي 2024 و2025، انخفض حجم المساعدة التي تقدمها المفوضية للأطفال المنفصلين عن ذويهم في مجال البحث عنهم ولم شملهم بأسرهم بأكثر من النصف، من 4071 إلى 1887 شخصا.

وحتى يوليو، يظل الوضع بالغ الصعوبة، إذ لم تمول برامج المفوضية العالمية لحماية الأطفال إلا بنسبة 25%، وتدابير منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بنسبة 24% فقط، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، التي دعت إلى استثمارات عاجلة في حماية اللاجئين حول العالم.