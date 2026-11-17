خبرني - أبطل قاض فدرالي أميركي الاثنين قواعد جديدة أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على مدة تأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب.

وقال القاضي دينيس سايلور إن القواعد "تعسفية، ومزاجية، وتمثل إساءة في استخدام السلطة التقديرية، كما أنها لا تتوافق مع القانون".

وكان من المقرر أن تدخل لوائح التأشيرات الجديدة حيز التنفيذ في أيلول، لكن سايلور أوقفها سابقا مؤقتا، وهو إجراء طعنت فيه إدارة ترامب أمام محكمة أعلى.

وصدر قرار القاضي الاثنين أثناء النظر في دعوى تطعن في قيود التأشيرات، رفعها ضد وزارة الأمن الداخلي تحالف من النقابات التي تمثل جامعات وأساتذة وصحافيين.

وركّز سايلور في قراره على الأثر الذي كانت ستُحدثه سياسة التأشيرات الجديدة على الطلاب الدوليين.

وقال القاضي "بصراحة، سعت وزارة الأمن الداخلي إلى منع أو تثبيط النشاط ذاته، أي توفير الفرص التعليمية للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، الذي سعى الكونغرس إلى السماح به وتشجيعه".

وأضاف أن القواعد من شأنها "منع الطلاب الأجانب من الانخراط في فترات دراسية طويلة، كتلك المطلوبة لبرامج الدكتوراه، ومنعهم من الحصول على درجات علمية مشتركة، ومنعهم أيضا من تغيير تخصصهم الأكاديمي".

وتتيح القواعد الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب للأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بالبقاء لمدة أقصاها 4 سنوات، يتعين عليهم بعدها تقديم طلب لتمديد إقامتهم.

كما تقلص إقامة الصحافيين الأجانب من 5 سنوات إلى 240 يوما فقط، أي ما يعادل ثمانية أشهر تقريبا، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديدها لمدة مماثلة.

وتقيد القواعد إقامة الصحافيين الصينيين في 90 يوما فقط، مع إمكانية التمديد لنفس الفترة.

واستقبلت الولايات المتحدة أكثر من 1,1 مليون طالب دولي في العام الدراسي 2023-2024، وهو عدد يفوق ما استقبلته أي دولة أخرى، وفق بيانات رسمية.